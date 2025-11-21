Η Ρωσία «ακονίζει» τα δόντια της

Η κατάσταση τις τελευταίες μέρες στις γειτονικές της Ρωσίας ευρωπαϊκές χώρες αρχίζει να γίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνη και να μυρίζει κυριολεκτικά μπαρούτι εξαιτίας των αλλεπάλληλων προκλήσεων σε βάρος τους από τη Ρωσία, με δολιοφθορές εναντίον υποδομών τους, παραβιάσεις του εναέριού τους χώρου από ρωσικά drones, πολεμικά αεροσκάφη και πυραύλους και άλλες οχλήσεις.

Αποθρασυμένη πλήρως από την ατιμωρησία της για την εισβολή της στη γειτονική της Ουκρανία, η Ρωσία είναι προφανές ότι αρχίζει να βάζει σταδιακά στο στόχαστρό της και άλλες γειτονικές τις χώρες, όπως την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία, τις χώρες της Βαλτικής και τη Φινλανδία.

Ο στόχος της διπλός: Αφενός να υποχρεώσει αυτές τις χώρες να σταματήσουν να στηρίζουν την Ουκρανία και να τη βοηθούν με όπλα για να αμυνθεί κατά της ρωσικής επιθετικότητας και αφετέρου για να στείλει το μήνυμα προς την ευρύτερη Δύση και το ΝΑΤΟ ότι είναι έτοιμη και αποφασισμένη και για μία απευθείας πολεμική σύγκρουση μαζί τους.

Όταν η Ρωσία πρωτάρχιζε την επίθεσή της στην Ουκρανία, πολλοί προειδοποιούσαν ότι απώτερος στόχος του πολεμοχαρή και μεγαλομανούς Πούτιν είναι ολόκληρη η Ευρώπη, αλλά οι προειδοποιήσεις τους δεν λήφθηκαν σοβαρά υπόψη. Χρειάστηκε να περάσουν περισσότερα από δύο χρόνια, να χυθούν τόνοι αίματος και να χαθούν χιλιάδες ζωές στην Ουκρανία για να αρχίσουν σιγά-σιγά οι Ευρωπαίοι να αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο και την απειλή κάτω από την οποία βρίσκονται και οι ίδιοι.

Ωστόσο, ακόμα και σήμερα κάποιοι εξακολουθούν να έχουν αμφιβολίες για το πού οδηγεί τα πράγματα ο Πούτιν και τρέφουν ψευδαισθήσεις για τις πραγματικές του προθέσεις. Κάποιοι δε άλλοι πιο «ψαγμένοι» και «καχύποπτοι», όχι μόνο δεν βλέπουν καμία απολύτως απειλή από τη Ρωσία, αλλά και θεωρούν ότι ο κίνδυνος παραφουσκώνεται απλά και μόνο για να δικαιολογηθούν οι μεγάλες στρατιωτικές και εξοπλιστικές δαπάνες τις οποίες δρομολόγησε η Ευρωπαϊκή Ένωση και η παραγωγή και πώληση νέων οπλικών συστημάτων και άλλου στρατιωτικού υλικού. Επαναλαμβάνουν δηλαδή τα ίδια που έλεγαν και όταν ο Πούτιν ετοιμαζόταν να εισβάλει στην Ουκρανία, αποκλείοντας παντελώς τότε ένα τέτοιο ενδεχόμενο και αποδίδοντας τις πληροφορίες και προειδοποιήσεις που υπήρχαν σε «αντιρωσική προπαγάνδα και υστερία».

Δυστυχώς και αυτή τη φορά τα γεγονότα τους διαψεύδουν. Ο Πούτιν, βλέποντας τον πόλεμο στην Ουκρανία να μην εξελίσσεται όπως τα περίμενε και να μην του αποφέρει εκείνα που προσδοκούσε, όχι μόνο γίνεται πιο κυνικός εντός Ουκρανίας βομβαρδίζοντας και σκοτώνοντας καθημερινά εκατοντάδες άμαχους και παιδιά, αλλά και ετοιμάζεται να ανοίξει το μέτωπο με την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ.

Οι μέρες είναι περισσότερο από κρίσιμες και δεν επιτρέπουν κανένα εφησυχασμό. Αντίθετα, επιβάλλεται μέγιστη επαγρύπνηση και εγρήγορση από όλους και σε όλα τα επίπεδα.