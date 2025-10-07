Οι 25 τοπ προορισμοί για φθινοπωρινή πεζοπορία στην Ευρώπη -Οι ελληνικοί που βρίσκονται ψηλά στη λίστα

Το φθινόπωρο μπήκε για τα καλά και έφερε μαζί του την ευκαιρία να ανακαλύψουμε μέρη ιδανικά για πεζοπορία.

Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Ελλάδα και Αλβανία είναι μερικοί μόνο από τους προορισμούς που είναι τέλειοι για αυτή την περίοδο που δεν έχει πλέον πολλή ζέστη, καθώς ο Σεπτέμβριος δίνει τη θέση του στο μελαγχολικά χρυσό φως του Οκτωβρίου.

Και όπως ήταν αναμενόμενο, οι ιστοσελίδες των ταξιδιωτικών γραφείων που ειδικεύονται στις πεζοπορίες έχουν κατακλυστεί από προτάσεις για ομαδικές οργανωμένες εκδρομές αλλά και αυτόνομες περιπέτειες.

Οι Times του Λονδίνου βρήκαν 25 ενδιαφέρουσες προτάσεις για τη νέα σεζόν: περιήγηση στα νησιά των Κυκλάδων, οινογνωσία στο Πιεμόντε, ορεινά χωριά και κυνήγι τρούφας στην Ίστρια μαζί με μερικές απρόσμενες επιλογές για πιο απαιτητικούς ταξιδιώτες.

Πιεμόντε / Φωτογραφία: Unsplash

Για παράδειγμα, στην Τουρκία, μια εβδομαδιαία πεζοπορία κατά μήκος της Λυκίας αποκαλύπτει αρχαίες πόλεις και εντυπωσιακά τοπία. Παράλληλα, το δυτικό Κορκ στην Ιρλανδία υπόσχεται ικανοποίηση σε όσους επιθυμούν να νιώσουν τον άνεμο του Ατλαντικού στο πρόσωπό τους, εξερευνώντας τις βραχώδεις χερσονήσους της.

Οι περισσότερες εκδρομές είναι μέτριας δυσκολίας, ιδανικές για όλους. Ορισμένες βασίζονται σε παραμονή σε μόνο ξενοδοχείο, ώστε να προσαρμόζετε κάθε μέρα τη διαδρομή στις δυνάμεις σας. Στις υπόλοιπες, κάθε σκέλος κυμαίνεται από 6 έως 16 χιλιόμετρα.

Το μόνο που χρειάζεστε είναι ένα κολατσιό για τον δρόμο, ένα αδιάβροχο και ένα καλό ζευγάρι ορειβατικά παπούτσια ενώ οι περισσότερες εταιρείες συνιστούν και μπατόν πεζοπορίας.

Οι ελληνικοί προορισμοί που βρίσκονται στη λίστα με τους τοπ για πεζοπορία

Στην πρώτη θέση βρίσκεται ένα ελληνικό μέρος, οι Κυκλάδες, όπου μπορείς να κάνεις island hopping.

Σε αυτό το ταξίδι θα μπεις στον χαλαρό ρυθμό των νησιών καθώς θα περάσεις χρόνο εξερευνώντας τη Σύρο, την Πάρο, τη Νάξο και τη Σαντορίνη, μένοντας σε απλά, οικογενειακά ξενοδοχεία.

Σοκάκι στην Πάρο / Φωτογραφία: Unsplash

Κάποιες πεζοπορίες είναι οργανωμένες, όπως στην Πάρο, όπου η διαδρομή ακολουθεί έναν παλιό βυζαντινό δρόμο στρωμένο με παριανό μάρμαρο. Άλλες μπορείς να τις κάνεις κατά τη διάρκεια των ελεύθερων ημερών σου.

Το καλύτερο; Μπορούν να συνδυαστούν με εκδρομές με σκάφος, μαθήματα μαγειρικής αλλά και κολύμπι στη θάλασσα, αν ο καιρός το επιτρέπει.

Λίγο πιο κάτω, στην τέταρτη θέση βρίσκονται και άλλοι ελληνικοί προορισμοί και συγκεκριμένα η Αθήνα, οι Δελφοί και τα Μετέωρα.

Ακρόπολη / Φωτογραφία: Unsplash

Λίγες πεζοπορικές διακοπές συνδυάζουν πεζοπορία και γαστρονομία. Η συγκεκριμένη εμπειρία ξεκινά με έναν περίπατο γύρω από την Ακρόπολη, μέσα από τους πεζόδρομους που αγκαλιάζουν τον ιερό βράχο.

Στη συνέχεια, η διαδρομή μεταφέρεται στον Παρνασσό, όπου οι ταξιδιώτες ακολουθούν μια εντυπωσιακή πεζοπορική διαδρομή που περνά δίπλα από τον ναό του Μαντείου των Δελφών.

Δελφοί / Φωτογραφία: Unsplash

Έπειτα, το ταξίδι μετακινείται χρονικά προς τον Μεσαίωνα, στα Μετέωρα, όπου τα ορθόδοξα μοναστήρια ισορροπούν πάνω σε απόκρημνους βράχους, δημιουργώντας ένα τοπίο μαγευτικό, σχεδόν εξωπραγματικό, αναφέρει η βρετανική εφημερίδα.

Μετέωρα / Φωτογραφία: Unsplash

Οι καλύτεροι φθινοπωρινοί προορισμοί για πεζοπορία στην Ευρώπη σύμφωνα με τους The Times:

Κυκλάδες, Ελλάδα

Αλσατία, Γαλλία

Απουλία και Μπαζιλικάτα, Ιταλία

Αθήνα, Δελφοί και Μετέωρα, Ελλάδα

Δυτικό Κορκ, Ιρλανδία

Από τη Μαδρίτη στο Πόρτο, Ισπανία και Πορτογαλία

Ίστρια, Κροατία

Ακτή Αμάλφι, Ιταλία

Μον Μπλαν, Γαλλία

Μαδέρα, Πορτογαλία

Αιολίδες Νήσοι, Σικελία

Βαλένθια, Ισπανία

Τζέρζι, Νησιά της Μάγχης

Τενερίφη, Κανάρια Νησιά, Ισπανία

Μέλας Δρυμός, Γερμανία

Νότιο Τιρόλο, Ιταλία

Αζόρες, Πορτογαλία

Μάλτα και Γκόζο

Λα Γκομέρα, Κανάρια Νησιά, Ισπανία

Λυκία, Τουρκία

Λομβαρδία, Ιταλία

Καταραμένα Βουνά, Αλβανικές Άλπεις

Όρη Άτλας, Μαρόκο

Πιεμόντε, Ιταλία

Σαρδηνία, Ιταλία

Πηγή: iefimerida.gr