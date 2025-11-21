Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν δύο Παλαιστίνιους εφήβους στη Δυτική Όχθη

Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν δυο Παλαιστίνιους εφήβους στη διάρκεια νυχτερινής επιδρομής κοντά στη Ραμάλα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, δήλωσαν κάτοικοι, καθώς αυξάνεται η βία στην περιοχή.

Ο 16χρονος Σάμι Ιμπραχίμ Μασάχα και ο 18χρονος Αμρ Χάλεντ αλ Μαρμπούα δέχθηκαν πυρά από τις ισραηλινές δυνάμεις στην Κφαρ Ακάμπ και στη συνέχεια υπέκυψαν στα τραύματά τους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Το παλαιστινιακό πρακτορείο WAFA μετέδωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιδρομή στην Κφαρ Ακάμπ στη διάρκεια της νύκτας, αναπτύσσοντας δυνάμεις στους δρόμους της πόλης και στα κτίρια, προτού ανοίξουν πυρ.

Ερωτηθείς να σχολιάσει το συμβάν, ο ισραηλινός στρατός παρέπεμψε στην ισραηλινή αστυνομία συνόρων, μια μονάδα της αστυνομίας του Ισραήλ, η οποία προς το παρόν δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο.

Την ώρα που στη Λωρίδα της Γάζας παραμένει σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, στη Δυτική Όχθη παρατηρείται αύξηση της βίας.

Οι Παλαιστίνιοι εκεί είναι αντιμέτωποι τα τελευταία δύο χρόνια με αυξανόμενους περιορισμούς που τους επιβάλλει ο ισραηλινός στρατός, περιορίζοντας την ελευθερία μετακίνησης. Παράλληλα έχουν ενταθεί και οι επιθέσεις εβραίων εποίκων εναντίον Παλαιστινίων.

Στη διάρκεια της νύκτας έποικοι επιτέθηκαν σε κοινότητες κοντά στη Ναμπλούς, πυρπολώντας περιουσίες Παλαιστινίων στη Χουγουάρα και την Αμπού Φάλαχ, όπως δήλωσαν κάτοικοι.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επιχείρηση στη διάρκεια της νύκτας αφού ενημερώθηκε ότι Ισραηλινοί πολίτες πετούσαν πέτρες εναντίον παλαιστινιακών οχημάτων και πυρπολούσαν παλαιστινιακές περιουσίες στην περιοχή της Χουγουάρα, ωστόσο δεν εντόπισε υπόπτους.

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα συναντηθεί με τους Yπουργούς του προκειμένου να διασφαλίσει ότι θα λογοδοτούν οι Ισραηλινοί που ευθύνονται για επιθέσεις εναντίον Παλαιστίνιων, χαρακτηρίζοντας τους υπεύθυνους αυτών των ενεργειών «μια μικρή, ακραία ομάδα».

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τους τελευταίους μήνες δείχνουν εικόνες από δεκάδες εποίκους, πολλοί από τους οποίους κρατούσαν ξύλινα ρόπαλα και μερικές φορές όπλα, να επιτίθενται σε παλαιστινιακές κοινότητες της Δυτικής Όχθης.

Μέχρι στιγμής τον Νοέμβριο οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει έξι ανήλικους Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με καταμέτρηση του Reuters.

Σε ένα περιστατικό, κοντά στη Ραμάλα, ο στρατός ανακοίνωσαν ότι δύο 16χρονοι έριξαν βόμβες μολότοφ σε έναν δρόμο.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τον ισχυρισμό αυτό. Ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε ένα θολό βίντεο εννέα δευτερολέπτων που, όπως ανέφερε, δείχνει τους δύο εφήβους να πετάνε τις βόμβες μολότοφ. Ωστόσο αρνήθηκε να δημοσιοποιήσει το πλήρες βίντεο και να απαντήσει σε ερωτήσεις αναφορικά με το γιατί ο στρατιώτης επέλεξε να πυροβολήσει αντί να προχωρήσει σε συλλήψεις.

Την Τρίτη, δύο Παλαιστίνιοι σκότωσαν έναν Ισραηλινό και τραυμάτισαν τρεις ακόμη σε επίθεση με αυτοκίνητο και μαχαίρι στη Δυτική Όχθη, προτού τους πυροβολήσουν και τους σκοτώσουν στρατιώτες.

Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε το περιστατικό τρομοκρατική επίθεση.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ