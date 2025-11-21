Η ακρίβεια και η ανασφάλεια κρατούν σε απόσταση τους Γερμανούς από τις χριστουγεννιάτικες αγορές

Οι υψηλές τιμές των προιόντων καθώς και η ανασφάλεια λόγω των επιθέσεων που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια σε υπαίθριες Χριστουγεννιάτικες αγορές, κρατούν τους Γερμανούς, μακριά από αυτές, σύμφωνα με δημοσκόπηση που έγινε για λογαριασμό του γερμανικού πρακτορείου DPA.

Βάσει αυτής της δημοσκόπησης τα δύο τρίτα των Γερμανών εκφράζουν μικρότερη ή μεγαλύτερη ανησυχία για την ασφάλεια στις υπαίθριες χριστουγεννιάτικες αγορές, ενώ σημαντικό ποσοστό δηλώνει ότι δεν θα επισκεφθεί φέτος τις αγορές λόγω των υψηλών τιμών των προϊόντων.

Στην ερώτηση του Ινστιτούτου YouGov για το εάν προκαλεί ανησυχία το γεγονός ότι κατά το παρελθόν έχουν σημειωθεί επιθέσεις σε χριστουγεννιάτικες αγορές, το 62% των ερωτηθέντων απαντά «ναι, πολύ» (22%) και «ναι, κάπως» (40%).

Το 35% αντιθέτως δεν εκφράζει καμία ανησυχία για μια επίσκεψη σε χριστουγεννιάτικη αγορά. Σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζει η πολιτεία για τις αγορές, τα οποία φέτος είναι ιδιαίτερα αυξημένα, το 41% τα θεωρεί επαρκή, αλλά το 37% όχι.

Στην ίδια έρευνα, το 59% αναφέρει ότι σκοπεύει φέτος να επισκεφθεί τις αγορές, με το 33% να δηλώνει το αντίθετο.

Οι σημαντικότεροι αποτρεπτικοί λόγοι είναι οι υψηλές τιμές για τα τρόφιμα και τα ποτά που διατίθενται (53%), το πλήθος και ο συνωστισμός (50%), η έλλειψη ενδιαφέροντος (36%) και η ανησυχία για την ασφάλεια (32%).

cnn.gr