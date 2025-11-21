Ο Πανίκος Πουργουρίδης ανέλαβε καθήκοντα ως επικεφαλής της Αντιπροσωπείας Κομισιόν στη Λευκωσία

Ο Πανίκος Πουργουρίδης ανέλαβε επισήμως καθήκοντα ως νέος επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (HoR) στη Λευκωσία αυτή την εβδομάδα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν, ο Πουργουρίδης διά της θέσεώς του, θα ενεργεί ως ο επίσημος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο υπό την πολιτική εξουσία της Προέδρου Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Χθες, ο νεοδιορισθείς HoR είχε την πρώτη του συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Αναφέρεται ότι ο κ. Πουργουρίδης, Κύπριος υπήκοος με ισχυρό υπόβαθρο στις διεθνείς σχέσεις, διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία από μια καριέρα που εκτείνεται σε ευρωπαϊκές υποθέσεις και εθνική πολιτική.

Με την πάροδο των ετών, έχει αναπτύξει ισχυρές δεξιότητες στη στρατηγική διορατικότητα, τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών, τον συντονισμό πολιτικής και τη διπλωματία, οι οποίες είναι άμεσα σχετικές με την εκπροσώπηση της Επιτροπής στην Κύπρο.

«Η επαγγελματική του εμπειρία του έχει δώσει μια βαθιά κατανόηση του πώς να πλοηγείται σε σύνθετα περιβάλλοντα επικοινωνίας, να χτίζει εποικοδομητικές σχέσεις με ένα ευρύ φάσμα φορέων και να επικοινωνεί αποτελεσματικά σε διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης. Αυτές οι ιδιότητες, σε συνδυασμό με την τεράστια γνώση του για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, τον καθιστούν ιδιαίτερα κατάλληλο για να ηγηθεί του έργου της Επιτροπής στην Κύπρο», προστίθεται.

Πιο πρόσφατα, ο Πουργουρίδης διετέλεσε Μέλος του Γραφείου της Επιτρόπου Στέλλας Κυριακίδου, ενώ πριν ενταχθεί στην Επιτροπή, εργάστηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας και ως Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας της Κύπρου στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Υπενθυμίζεται ότι η Κομισιόν διατηρεί Αντιπροσωπείες σε όλες τις πρωτεύουσες των κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και Περιφερειακά Γραφεία στη Βαρκελώνη, τη Βόννη, τη Μασσαλία, το Μιλάνο, το Μόναχο και το Βρότσλαβ. Οι Αντιπροσωπείες αλληλεπιδρούν με τις εθνικές αρχές, τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους πολίτες και ενημερώνουν τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό για τις πολιτικές της ΕΕ. Οι επικεφαλής των Αντιπροσωπειών διορίζονται από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι οι πολιτικοί εκπρόσωποί της στο κράτος μέλος στο οποίο έχουν τοποθετηθεί.

ΚΥΠΕ