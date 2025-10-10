Η Πετρολίνα γεμίζει για άλλη μια χρονιά με ενέργεια τον Radisson Blu Διεθνή Μαραθώνιο Λάρνακας

Τρομακτική έκρηξη σε εργοστάσιο στο Τενεσί - Αναφορές για νεκρούς και αγνοούμενους (βίντεο)

Η Πετρολίνα, ανανεώνει τη στήριξή της προς τον Radisson Blu Διεθνή Μαραθώνιο Λάρνακας, συνεχίζοντας τη μακρόχρονη παρουσία της ως κύριος χορηγός ενός θεσμού που έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τον κυπριακό αθλητισμό. Από την πρώτη κιόλας διοργάνωση, η εταιρεία «γεμίζει» με ενέργεια το κορυφαίο αυτό αθλητικό γεγονός, που προάγει τη συμμετοχή, την ευγενή άμιλλα και το ομαδικό πνεύμα.

Η πολύχρονη συνεργασία της Πετρολίνα με τον Μαραθώνιο αντικατοπτρίζει το όραμά της για βιώσιμη ανάπτυξη, κοινωνική προσφορά και στήριξη αξιόλογων πρωτοβουλιών που προάγουν τον αθλητισμό και το ομαδικό πνεύμα. Με τη δυναμική συμμετοχή της, συμβάλλει στην επιτυχή διοργάνωση ενός θεσμού που ανταποκρίνεται στο επίπεδο ποιότητας που απαιτείται για μια κορυφαία αθλητική διοργάνωση.

«Ο Radisson Blu Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις της Κύπρου, που προβάλλει τη Λάρνακα και τη χώρα μας διεθνώς. Για την Πετρολίνα, είναι τιμή να βρίσκεται δίπλα σε έναν θεσμό που προάγει το αθλητικό ιδεώδες και αναδεικνύει τις αξίες της προσπάθειας και της συμμετοχής», δήλωσε η Γεωργία Λευκαρίτη, Εκτελεστικός Σύμβουλος της Petrolina (Holdings) Public Limited.

Radisson Blu Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας

Το πρόγραμμα του Radisson Blu Διεθνούς Μαραθωνίου Λάρνακας, ξεκινά με τη βασική διαδρομή του Μαραθωνίου Δρόμου (42.195χλμ.), τον Ημιμαραθώνιο (21.095χλμ.) και τον Αγώνα Δρόμου 10χλμ. Ακολουθούν οι διαδρομές 5χλμ. (Αγώνας Δρόμου) και 5χλμ. (Εταιρικός Αγώνας), ενώ η ημέρα ολοκληρώνεται με το McDonald’s™ Kids Race 1χλμ. για παιδιά και το Fun Race 1χλμ. για ενήλικες.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές: https://www.larnakamarathon.com/

