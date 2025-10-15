19 Οκτωβρίου 2025: Το επετειακό ALPHAMEGA RUN AS ONE φιλοξενεί το πιο εντυπωσιακό FUN PARK!

Το φετινό επετειακό ALPHAMEGA RUN AS ONE δεν θα είναι μόνο μια γιορτή αθλητισμού, αλλά και η απόλυτη οικογενειακή εμπειρία, καθώς θα φιλοξενήσει ένα μοναδικό και ανεπανάληπτο FUN PARK με δωρεάν είσοδο για όλα τα παιδιά και τις οικογένειες τους.

Ο χώρος στάθμευσης της Υπεραγοράς ΑΛΦΑΜΕΓΑ Έγκωμης θα μεταμορφωθεί σε ένα τεράστιο πάρκο δραστηριοτήτων, με παιχνίδια όπως:

Bunjee τραμπολίνα

Ιπτάμενα ελεφαντάκια και βαρκούλα

Φουσκωτός τοίχος αναρρίχηση

Φουσκωτοί στόχοι μπάσκετ και ποδοσφαίρου

Και πολλές ακόμη εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους

Παράλληλα, τα skill games και τα παιχνίδια τύπου λούνα παρκ υπόσχονται στιγμές γέλιου, δράσης και ενθουσιασμού, δημιουργώντας ένα πολύχρωμο σκηνικό γεμάτο ενέργεια και θετική διάθεση. Ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ψυχαγωγίας που θα χαρίσει μοναδικές εμπειρίες και αναμνήσεις σε όλη την οικογένεια.

Στο FUN PARK θα βρίσκεται μαζί μας και η διάσημη σεφ Χριστίνα Χριστοφή, η οποία θα πραγματοποιεί διατροφικά εργαστήρια μαγειρικής με τη συμμετοχή των παιδιών, συνδυάζοντας διασκέδαση και εκπαίδευση γύρω από την ισορροπημένη διατροφή.

Όλες οι δραστηριότητες και η συμμετοχή στα παιχνίδια θα είναι εντελώς ΔΩΡΕΑΝ, δίνοντας την ευκαιρία σε κάθε παιδί να ζήσει μια αξέχαστη εμπειρία.

Οι Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ προσκαλούν όλους τους μικρούς και μεγάλους φίλους είτε θα τρέξουν, είτε όχι, να επισκεφθούν το FUN PARK του Alphamega Run As One και να γιορτάσουν μαζί την 10η επέτειο του θεσμού με παιχνίδι, χαρά και δημιουργικότητα!