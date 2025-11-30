Σέιμους Μπόλαντ στον Πολίτη: Επείγουσα ανάγκη η πρόσβαση σε προσιτή στέγαση

Σε αποκλειστική συνέντευξη στον «Πολίτη», ο Σέιμους Μπόλαντ, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), χαρακτηρίζει την έλλειψη πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή στέγαση στην Ευρώπη ως επείγουσα ανάγκη που απαιτεί άμεση ανταπόκριση σε επίπεδο ΕΕ. Συνδέει αυτή την κρίση με τη διαδεδομένη φτώχεια που πλήττει πάνω από 93 εκατομμύρια Ευρωπαίους -περισσότερο από το ένα πέμπτο του πληθυσμού- και τονίζει τον ρόλο της στην ευρύτερη κοινωνική απομόνωση, ιδίως για τους νέους, τις γυναίκες, τα παιδιά και τις ευάλωτες ομάδες. Ο κ. Μπόλαντ επισημαίνει τη θετική δυναμική, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης εμφάνισης της στέγασης στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του επικείμενου σχεδίου για την προσιτή στέγαση, ενώ υποστηρίζει τις επενδύσεις της ΕΕ για την αντιμετώπιση της έλλειψης, τον περιορισμό των αυξήσεων των ενοικίων, την επέκταση της κοινωνικής στέγασης και την ενσωμάτωση της ενεργειακής προσιτότητας με τη βιωσιμότητα μέσω ανακαινίσεων. O Ιρλανδός, αγρότης στο επάγγελμα, πρόεδρος της ΕΟΚΕ, είναι ένας μαχητής της ζωής με προσωπικό βίωμα για το πώς μπορεί η κοινωνία των πολιτών να βοηθήσει τους ευάλωτους και τη σημασία της κοινωνικής πολιτικής. Εγκατέλειψε το σχολείο στα 13 για να αναλάβει το οικογενειακό αγρόκτημα, αφού ο πατέρας του αρρώστησε. Ωστόσο, όπως αναφέρει στον «Π», χάρη στην κοινωνία των πολιτών, μπόρεσε να συνεχίσει την εκπαίδευση και την κατάρτισή του τα επόμενα χρόνια και ...

