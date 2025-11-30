Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Η ψηφιοποίηση των κυπριακών τραπεζών βοηθά την τσέπη μας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Header Image

Στοιχεία που παρουσιάζει ο «Π» δείχνουν ότι παρά το γεγονός ότι τα έσοδα των τραπεζών από τέλη και προμήθειες είναι σημαντικά, εντούτοις έχουν μειωθεί από τα επίπεδα των προηγούμενων ετών, επίπεδα τα οποία συνοδεύτηκαν από επικρίσεις πολιτών για αλόγιστες χρεώσεις

Η σημαντική πρόοδος στην ψηφιοποίηση των κυπριακών τραπεζών τα τελευταία χρόνια, με τη χρήση προηγμένων εφαρμογών mobile banking επέφερε και μείωση στα έσοδα από τέλη και προμήθειες. Παράλληλα, στη μείωση των εσόδων από τέλη και προμήθειες ως ποσοστό επί των συνολικών λειτουργικών εσόδων των τραπεζών, συνέβαλε και η όξυνση του ανταγωνισμού στην αγορά από τις εταιρείες fintech, αλλά και...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

τράπεζεςΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα