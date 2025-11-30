Λύσεις … χθες για τις Κεντρικές Φυλακές

Για διαφορετικούς λόγους, οι Κεντρικές Φυλακές βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο. Και δυστυχώς -ως συνήθως- όχι για κάποιο αξιοζήλευτο επίτευγμα. Πρώτα, για την παραδοχή του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα ότι δέχθηκε απειλές κατά του ιδίου και της οικογένειάς του, οι οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες, προέρχονται από συγκεκριμένο βαρυποινίτη και, κατά δεύτερο, για το περιεχόμενο της κατάθεσης κρατούμενης αναφορικά με όσα –κατά τον ισχυρισμό της– λάμβαναν χώρα στο σωφρονιστικό ίδρυμα. Αναρωτήθηκε όμως κανείς τι συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στις Κεντρικές Φυλακές, ότι ουδείς κατάφερε να επιβάλει την τάξη, ότι έχουν στηθεί κέντρα άμεσης διασύνδεσης με το οργανωμένο έγκλημα, ότι σχεδιάζονται εγκληματικές ενέργειες και άλλα πολλά. Η λειτουργία των Κεντρικών Φυλακών διέπεται από νόμου...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!