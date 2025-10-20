«Αγώνας Αγάπης 2025» – Η Lexus Cycling Dream Team ποδηλατεί για το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα

Η Lexus Cycling Dream Team, μια ομάδα στελεχών του κυπριακού επιχειρηματικού κόσμου που μοιράζονται το ίδιο πάθος για την ποδηλασία και την προσφορά, επιστρέφει και φέτος με τον φιλανθρωπικό «Αγώνα Αγάπης», στηρίζοντας αυτή τη φορά το πρόγραμμα διερεύνησης και διάγνωσης του Κέντρου Παιδικού Καρκίνου του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Παρασκευή 21 και το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025, με τους ποδηλάτες της ομάδας να διανύουν 175 χιλιόμετρα εκτός δρόμου, ξεκινώντας από την Πόλη Χρυσοχούς της Επαρχίας Πάφου και τερματίζοντας στη Λεμεσό.

Τα μέλη της Lexus Cycling Dream Team που θα συμμετάσχουν είναι:

Dickran Ouzounian, Μάριος Σκανδάλης, Νίκος Θεοδούλου, Michael Johnson, Κώστας Χριστοδούλου και Sevag Seropian.

Φέτος, η δράση αποκτά ευρωπαϊκή διάσταση, καθώς οι συνεχείς φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες και το ήθος της ομάδας έχουν αναγνωριστεί ευρέως στην Ευρώπη, προσελκύοντας το ενδιαφέρον ανώτερων στελεχών της μητρικής Toyota στην Ευρώπη.

Η KINTO Europe, θυγατρική της Toyota Motor Europe, στηρίζει με υπερηφάνεια τη φετινή διοργάνωση ως Mobility Partner, ενώ την ομάδα θα τιμήσει με την παρουσία και τη συμμετοχή του ο κ. Filipe Sousa Campos, CEO της Toyota & Lexus Πορτογαλίας, ο οποίος διαθέτει 36 χρόνια καριέρας στην Toyota και θα ποδηλατήσει πλάι στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης και προσφοράς.

Το SupportCY της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται για ακόμη μία χρονιά στο πλευρό της προσπάθειας, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του δέσμευση στην αλληλεγγύη και την κοινωνική προσφορά. Μέσα από τα μέλη και τους εθελοντές του, το SupportCY θα συνοδεύει τους ποδηλάτες καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και παρέχοντας υποστήριξη, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη δύναμη της συλλογικής δράσης για έναν καλό σκοπό.

Η Διαδρομή του Αγώνα

1η Ημέρα – Παρασκευή 21 Νοεμβρίου

Πόλη Χρυσοχούς, Δρούσια, Ίνια, Πάνω Αρόδες, Κάθηκας, Ακουρσός, Τάλα, Έμπα, Πάφος, Toyota Πάφος, Γεροσκήπου, Τίμη, Μανδριά, Κούκλια, Πισσούρι.

2η Ημέρα – Σάββατο 22 Νοεμβρίου

Πισσούρι, Παραμάλι, Σούνι-Ζανατζιά, Ερήμη, Κολόσσι, Ύψωνας, Τραχώνι, Ασώματος, Ζακάκι, Περιοχή του Λιμανιού της Λεμεσού, Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος Σολομωνίδης – Λεμεσός.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, σε επιλεγμένα χωριά θα πραγματοποιηθεί δειγματοληψία για την εγγραφή νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών, συμβάλλοντας έτσι στην ανανέωση του Κυπριακού Αρχείου Δοτών.

Zumba για Καλό Σκοπό

Η ποδηλατική διαδρομή θα ολοκληρωθεί με μια γιορτή Zumba στο Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος Σολομωνίδης στη Λεμεσό, όπου Zumba instructors θα παρασύρουν το κοινό σε έναν χορό προσφοράς και χαράς.

Η είσοδος θα είναι €10, και όλα τα έσοδα θα διατεθούν στο Καραϊσκάκειο Ίδρυμα. Για πληροφορίες σχετικά με το Zumba: Χριστίνα Ιωάννου – τηλ. 97760729.

Filipe Sousa Campos, CEO της Toyota & Lexus Πορτογαλίας

Υποστηρικτές

Την πρωτοβουλία υποστηρίζουν:

Το SupportCY της Τράπεζας Κύπρου , με μέλη του Σώματος Εθελοντών που θα συνοδεύσουν τους ποδηλάτες σε όλη τη διαδρομή,

της , με μέλη του Σώματος Εθελοντών που θα συνοδεύσουν τους ποδηλάτες σε όλη τη διαδρομή, Η Marketway Publicis Ltd , που έχει αναλάβει την επικοινωνία και την προώθηση της εκδήλωσης,

, που έχει αναλάβει την επικοινωνία και την προώθηση της εκδήλωσης, Οι Ροταριανοί Όμιλοι Κύπρου , που ενεργοποιούν τα μέλη τους για τη συγκέντρωση εισφορών και την ενίσχυση του σκοπού, τόσο οικονομικά όσο και με άλλους τρόπους.

, που ενεργοποιούν τα μέλη τους για τη συγκέντρωση εισφορών και την ενίσχυση του σκοπού, τόσο οικονομικά όσο και με άλλους τρόπους. Και η κατασκευαστική εταιρεία AGC Contractors.

Στηρίξτε κι εσείς τον «Αγώνα Αγάπης»

Μπορείτε να ενισχύσετε την προσπάθεια της ομάδας με τη δική σας εισφορά μέσω της σελίδας https://agonasagapis.karaiskakio.org.cy ή τηλεφωνικά στο 22210851.

Η Lexus Cycling Dream Team συνεχίζει να αποδεικνύει πως όταν το πάθος συνδυάζεται με την αγάπη και την αλληλεγγύη, κάθε πετάλι μπορεί να κάνει τη διαφορά, μετατρέποντας τη δύναμη της ομάδας σε ελπίδα για τα παιδιά που το έχουν περισσότερο ανάγκη.