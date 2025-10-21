Έντονη βροχόπτωση σε διάφορες περιοχές της Κύπρου – Προβλήματα στην ορατότητα των οδηγών (βίντεο)

Η Μαρίνα Οικονομίδου εντάσσεται στη δημοσιογραφική ομάδα του ALPHA Κύπρου

Η οικογένεια του ALPHA Κύπρου καλωσορίζει την Μαρίνα Οικονομίδου και της εύχεται κάθε επιτυχία.

Με ιδιαίτερη χαρά ο ALPHA Κύπρου γνωστοποιεί μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε, την ένταξη της δημοσιογράφου Μαρίνας Οικονομίδου στη δημοσιογραφική ομάδα του ομίλου.

Η Μαρίνα Οικονομίδου, γνωστή για την έγκυρη και τεκμηριωμένη αρθρογραφία της στην Καθημερινή Κύπρου, στην οποία διετέλεσε Διευθύντρια Έκδοσης, αναλαμβάνει καθήκοντα Ειδικού Πολιτικού Αναλυτή στον ALPHA. Με συμμετοχή στο Δελτίο Ειδήσεων και τις ενημερωτικές εκπομπές του σταθμού, καθώς και με συστηματική αρθρογραφία στο Alphanews.live.

