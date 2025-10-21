Η Μαρίνα Οικονομίδου εντάσσεται στη δημοσιογραφική ομάδα του ALPHA Κύπρου

Με ιδιαίτερη χαρά ο ALPHA Κύπρου γνωστοποιεί μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε, την ένταξη της δημοσιογράφου Μαρίνας Οικονομίδου στη δημοσιογραφική ομάδα του ομίλου.

Η Μαρίνα Οικονομίδου, γνωστή για την έγκυρη και τεκμηριωμένη αρθρογραφία της στην Καθημερινή Κύπρου, στην οποία διετέλεσε Διευθύντρια Έκδοσης, αναλαμβάνει καθήκοντα Ειδικού Πολιτικού Αναλυτή στον ALPHA. Με συμμετοχή στο Δελτίο Ειδήσεων και τις ενημερωτικές εκπομπές του σταθμού, καθώς και με συστηματική αρθρογραφία στο Alphanews.live.

Η οικογένεια του ALPHA Κύπρου καλωσορίζει την Μαρίνα Οικονομίδου και της εύχεται κάθε επιτυχία.