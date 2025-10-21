Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ευρωσφραγίδα στο πλεόνασμα €1,4 δισ. και χρέος €22 δισ. το 2024

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για το έτος 2024, όπως αυτά έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί στα πλαίσια της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για το έτος 2024, όπως αυτά έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί στα πλαίσια της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τα αποτελέσματα για το έτος 2024 καταδεικνύουν δημοσιονομικό πλεόνασμα της τάξης €1,4 δισ. ή 4,1% στο ΑΕΠ και δημοσιονομικό χρέος ύψους €21,8 δισ. ή 62,8% στο ΑΕΠ.

Τα συνολικά έσοδα, κατά το έτος 2024 αυξήθηκαν κατά €1 δισ (+7,4%) και ανήλθαν στα €14,8 δισ. σε σύγκριση με €13,7 δισ. το έτος 2023.

Οι συνολικές δαπάνες, κατά το έτος 2024 αυξήθηκαν κατά €127,3 εκατ. (+1,0%) και ανήλθαν στα €13,3 δισ. σε σύγκριση με €13,2 δισ. το 2023.

Πλεόνασμα €0,6 δισ. το δεύτερο τρίμηνο 2025

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε επίσης τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2025 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €0,6 εκατ. σε σύγκριση με έλλειμμα €68,7 εκατ. για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2024.

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2025 αυξήθηκαν κατά €307,8 εκατ. (+9,5%) και ανήλθαν στα €3,5 δισ. σε σύγκριση με €3,2 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2025 αυξήθηκαν κατά €238,5 εκατ. (+7,2%) και ανήλθαν στα €3,5 δισ. σε σύγκριση με €3,3 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Tags

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΕΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

