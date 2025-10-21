Κύπριοι ευρωβουλευτές ζητούν δράση για τη Γάζα: Κριτική Γεωργίου στην ΕΕ - Έκκληση Μαυρίδη για ενεργότερο ρόλο

Κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στάση της απέναντι στη συνεχιζόμενη τραγωδία στην Παλαιστίνη άσκησε ο ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ, Γιώργος Γεωργίου, κατά την παρέμβασή του στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, όπου συζητήθηκε η λεγόμενη «ειρηνευτική συμφωνία» ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ που προέκυψε μετά την παρέμβαση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και την ευρωπαϊκή στάση.

«Η γενοκτονία συνεχίζεται, η ανθρωπιστική βοήθεια δεν ξεκίνησε ποτέ», τόνισε ο κ. Γεωργίου, καταγγέλλοντας τόσο το Ισραήλ όσο και τη διεθνή κοινότητα για τη συνεχιζόμενη αιματοχυσία στη Γάζα.

Αναφερόμενος στις τελευταίες εξελίξεις, σημείωσε:

«Μόλις χτες το Ισραήλ σκότωσε 45 Παλαιστίνιους και έκλεισε τη Ράφα. Αλλά και η Χαμάς εκτελεί Παλαιστίνιους. Η γενοκτονία συνεχίζεται, η ανθρωπιστική βοήθεια δεν ξεκίνησε ποτέ».

Ο ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση για παθητικότητα και υποκρισία, επισημαίνοντας ότι για δύο χρόνια «παρακολουθεί τραγικά απούσα, περιμένοντας τον Τραμπ να φέρει ένα αμφιλεγόμενο σχέδιο ειρήνευσης».

«Ως Πόντιοι Πιλάτοι, εξοπλίζετε τον θύτη για να σκοτώνει, δεν του επιβάλλετε κυρώσεις και πετάτε και λίγα ψίχουλα, δήθεν, ως ανθρωπιστική βοήθεια στα θύματα», είπε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Γεωργίου υπογράμμισε ότι η ειρήνη στην Παλαιστίνη απαιτεί πολιτική βούληση, αρετή και τόλμη, προσθέτοντας:

«Η έλευση της ειρήνης στην Παλαιστίνη θέλει αρετή και τόλμη. Και έχει όνομα: Δημιουργία Παλαιστινιακού Κράτους. Τολμάτε να το επιβάλετε; Η ιστορία θα σας κρίνει και θα σας κρίνει αυστηρά».

Μαυρίδης: «Η ΕΕ δεν μπορεί να είναι απούσα από τη διαμόρφωση ειρήνης στη Μέση Ανατολή»

Την ανάγκη για ενεργότερη παρουσία και ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διεθνείς προσπάθειες ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΔΗΚΟ, Κώστας Μαυρίδης, κατά την δική του παρέμβασή του στη σύνοδο.

Ο κ. Μαυρίδης επεσήμανε ότι η πρόσφατη ειρηνευτική σύνοδος για τη Μέση Ανατολή «έφερε ελπίδα για ειρήνη, αλλά πραγματοποιήθηκε χωρίς τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Αν η ΕΕ επιθυμεί να είναι παγκόσμιος παίκτης, δεν μπορεί να είναι απούσα από τη διαμόρφωση ειρήνης και σταθερότητας σε μια περιοχή που βρίσκεται στην άμεση γειτονία της και είναι στρατηγικής σημασίας», υπογράμμισε.

Ο Κύπριος ευρωβουλευτής αναφέρθηκε επίσης στην παρουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Σύνοδο, επισημαίνοντας την πρόταση που κατέθεσε η Λευκωσία προς την κατεύθυνση της ασφάλειας, της ανθρωπιστικής βοήθειας και της ανοικοδόμησης στη Μέση Ανατολή.

«Η πρόταση της Κύπρου έτυχε θερμής υποδοχής από τους MED9 χθες, και πιστεύω έντονα ότι αξίζει να της δοθεί περισσότερη προσοχή και υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», ανέφερε ο κ. Μαυρίδης, προσθέτοντας ότι η ενδυνάμωση του γεωπολιτικού ρόλου της Ευρώπης είναι σήμερα πιο απαραίτητη από ποτέ.

Υπενθυμίζεται ότι στις 11 Σεπτεμβρίου 2025, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα στο οποίο αναφέρεται ότι η δημιουργία παλαιστινιακού κράτους είναι καίριας σημασίας για την ειρήνη, την ασφάλεια του Ισραήλ και την εξομάλυνση της περιοχής.