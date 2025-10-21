Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Δεν θα φύγει στο εξωτερικό, ούτε θα ασχοληθεί με την πολιτική, δήλωσε ο Τατάρ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Θα μείνει εδώ, ανέφερε και θα περνάει τον περισσότερο χρόνο του στην επιχείρηση της κόρης του.

Διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες ότι θα αναλάβει την προεδρία του ΚΕΕ ο Ερσίν Τατάρ, δηλώνοντας στην τ/κ ιστοσελίδα Γκιϊνίκ ότι ούτε θα φύγει στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, σε αποκλειστική δήλωση στην ηλεκτρονική εφημερίδα ο κ. Τατάρ είπε ότι θα ξεκουραστεί για λίγο και θα αφιερώσει χρόνο στην οικογένειά του. Δεν θα αναλάβει κανέναν ρόλο εντός του ΚΕΕ, θέλει να χαλαρώσει από το άγχος των πέντε ετών, σημείωσε.

Δεν σκοπεύει να ασχοληθεί με την πολιτική, πρόσθεσε και διέψευσε επίσης τις φήμες ότι θα εγκαταλείψει το νησί για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Θα μείνει εδώ, ανέφερε και θα περνάει τον περισσότερο χρόνο του στην επιχείρηση της κόρης του.

ΚΥΠΕ

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΚΥΠΡΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα