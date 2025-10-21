Δεν θα φύγει στο εξωτερικό, ούτε θα ασχοληθεί με την πολιτική, δήλωσε ο Τατάρ

Διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες ότι θα αναλάβει την προεδρία του ΚΕΕ ο Ερσίν Τατάρ, δηλώνοντας στην τ/κ ιστοσελίδα Γκιϊνίκ ότι ούτε θα φύγει στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, σε αποκλειστική δήλωση στην ηλεκτρονική εφημερίδα ο κ. Τατάρ είπε ότι θα ξεκουραστεί για λίγο και θα αφιερώσει χρόνο στην οικογένειά του. Δεν θα αναλάβει κανέναν ρόλο εντός του ΚΕΕ, θέλει να χαλαρώσει από το άγχος των πέντε ετών, σημείωσε.

Δεν σκοπεύει να ασχοληθεί με την πολιτική, πρόσθεσε και διέψευσε επίσης τις φήμες ότι θα εγκαταλείψει το νησί για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Θα μείνει εδώ, ανέφερε και θα περνάει τον περισσότερο χρόνο του στην επιχείρηση της κόρης του.

ΚΥΠΕ