Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Buzzlife

Δεν ησυχάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος: Το Οβάλ Γραφείο made by Trump - Το πριν και μετά που διχάζει

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αποφασίσει να φέρει τους χώρους του Λευκού Οίκου στα μέτρα του και στα γούστα του.

Μπορεί τα βλέμματα να είναι στραμμένα στα μεγάλα ταξίδια του Αμερικανού προέδρου στην Ασία και στις ανησυχητικές στρατιωτικές κινήσεις στην Καραϊβική, αλλά ο Τραμπ προχωρά και άλλα σχέδια.

Ο Λευκός Οίκος υφίσταται το δικό του... λίφτινγκ επί δεύτερης θητείας του Ρεπουμπλικανού ηγέτη.

Η δημιουργία μιας αίθουσας χορού στην ανατολική πτέρυγα του προεδρικού συγκροτήματος έχει ήδη κάνει αίσθηση, θετική και αρνητική.

Ο Τραμπ όμως δεν φαίνεται να μένει εκεί. Αποφάσισε να προχωρήσει και σε αισθητές αλλαγές στο πιο χαρακτηριστικό δώμα του Λευκού Οίκου, το Οβάλ Γραφείου. Πρόκειται για τον χώρο που αξιοποιεί για τις συναντήσεις του με άλλους ηγέτες και για συνομιλίες του με τον Τύπο.

Σε ανάρτησή του στο TruthSocial, ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι αποφάσισε να ντύσει τους τοίχους του εμβληματικού δωματίου με πίνακες Αμερικανών προέδρων. Οι πίνακες φυλάσσονταν σε θησαυροφυλάκια του προεδρικού μεγάρου και επανήλθαν στο φως.

Η ανάρτηση του Τραμπ

Όπως είπε ο ίδιος στην ανάρτησή του: «Κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι τώρα το Οβάλ Γραφείο. Πολλοί από αυτούς τους σπουδαίους πίνακες παλαιότερων προέδρων βρίσκονταν στα θησαυροφυλάκια για πάνω από 100 χρόνια. Τώρα είναι για να τους απολαύσουν όλοι!»

Πηγή: iefimerida.gr

Tags

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠΗΠΑΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΛΕΥΚΟΣ ΟΙΚΟΣBuzzlife

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα