Δημοσκόπηση του ΡΙΚ: Στα ίδια επίπεδα τα δύο μεγάλα κόμματα, στην τρίτη θέση το ΕΛΑΜ ανεβαίνουν ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία

Πρώτο κόμμα κατατάσσεται ο ΔΗΣΥ και ακολουθεί με μια μονάδα διαφορά το ΑΚΕΛ, σύμφωνα με τη μεγάλη δημοσκόπηση του ΡΙΚ, όπως αυτή παρουσιάστηκε το βράδυ της Πέμπτης από το κρατικό κανάλι.

Βαδίζοντας προς τις βουλευτικές, η μέτρηση αποτυπώνει τις τάσεις των τελευταίων ευρημάτων και άλλων εταιρειών, ενώ συγκρίνει τις αυξομειώσεις της δύναμης των κομμάτων με τη δημοσκόπηση της MRC Cypronetwork, η οποία διενεργήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο.

Με βάση τη μέτρηση, ο ΔΗΣΥ βρίσκεται στην πρώτη θέση με 17%, όσα κατέγραφε και στην προηγούμενη έρευνα, με τη συσπείρωση να βρίσκεται στο 55%. Το ΑΚΕΛ καταγράφει στη μέτρηση ένα ποσοστό της τάξης του 16%, σε σύγκριση με 17% τον Νοέμβριο, με τη συσπείρωση του κόμματος να φθάνει στο 75%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΕΛΑΜ με 11%, ενώ στην προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας ήταν στο 11,5%, με τη συσπείρωσή του να φθάνει στο 86%. Ακολουθεί το ΑΛΜΑ με 9%, ενώ στην προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας η απόδοσή του βρισκόταν στο 6,5%. Αύξηση στα ποσοστά της καταγράφει και η «Άμεση Δημοκρατία», η οποία από το 4,5% φθάνει στο 6,5%. Αντιθέτως, το ΔΗΚΟ καταγράφει απώλειες 1,5%, φθάνοντας στο 6%. Τα μικρότερα κόμματα κινούνται σε χαμηλές πτήσεις: ΕΔΕΚ 2,5%, Οικολόγοι 2,5%, VOLT 2%, Κόμμα για τα Ζώα 1,5%, Δημοκρατική Παράταξη 1%.

Η συσπείρωση των κομμάτων

Τη μεγαλύτερη συσπείρωση παρουσιάζει το ΕΛΑΜ με 86% και ακολουθεί το ΑΚΕΛ με 76%. Η συσπείρωση του ΔΗΣΥ αγγίζει το 55% και του ΔΗΚΟ φτάνει στο 54%. Ακολουθεί η ΕΔΕΚ με 37%, οι Οικολόγοι με 34% και η ΔΗΠΑ με 31%.

Οι νέες παρατάξεις

Αναφορικά με την κομματική ζωή στην Κύπρο, η δημοσκόπηση επιχειρεί να αξιολογήσει τη στάση της κοινής γνώμης απέναντι στη δημιουργία νέων κομμάτων. Με βάση το ερώτημα για το αν η δημοκρατία στην Κύπρο, με τη δημιουργία νέων κομμάτων, ενισχύεται, ένα ποσοστό 46% δηλώνει ότι αυτό το φαινόμενο «ενισχύει τη δημοκρατία, αφού προσφέρει στους πολίτες περισσότερες επιλογές». Αντιθέτως, ένα ποσοστό της τάξης του 29% θεωρεί ότι τα νέα κόμματα προκαλούν αστάθεια και δυσκολεύουν τη λήψη αποφάσεων. 17% θεωρεί, από την άλλη, πως η ύπαρξη νέων κομμάτων ούτε ενισχύει τη δημοκρατία αλλά ούτε προκαλεί αστάθεια στην πολιτική ζωή.

Προσωπικό εισόδημα

Στην Κύπρο του 2026 μόνο το 15% του πληθυσμού δηλώνει ότι βιώνει μια άνετη ζωή, ενώ ένα ποσοστό του 31% δηλώνει απλώς ότι τα καταφέρνει. Σε αντίθεση, ένα ποσοστό της τάξης του 39% ομολογεί ότι υπάρχει δυσκολία στην επιβίωσή του, ενώ ένα 14% σημειώνει ότι υπάρχει μεγάλη δυσκολία στην επιβίωσή του, με βάση το προσωπικό του εισόδημα.

Τα στοιχεία σε σχέση με τις εκτιμήσεις της κοινής γνώμης για το προσωπικό τους εισόδημα παρατίθενται σε ένα εύρος σχεδόν τριών και πλέον χρόνων και μπορεί να θεωρηθεί ότι παρατηρείται επιδείνωση των αρνητικών συνολικά στοιχείων, τα οποία υποστηρίζουν μια δυσοίωνη προοπτική για το προσωπικό εισόδημα, ενώ βρίσκεται εν αμφιβόλω κατά πόσο αυτό δημιουργεί τη βεβαιότητα για βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Παρά τα σκαμπανεβάσματα που παρατηρούνται στις μετρήσεις από τον Οκτώβριο του 2022 έως και τη μέτρηση του Ιανουαρίου του 2026, εντούτοις το βασικό σημείο αναφοράς είναι το γεγονός ότι ένα ποσοστό της τάξης του 53% των συμπολιτών μας δηλώνει ότι έχει δυσκολία/μεγάλη δυσκολία να τα βγάλει πέρα με το εισόδημά του. Στην Κύπρο του 2026, εν ολίγοις, συνεχίζουν να ευημερούν οι αριθμοί αλλά όχι οι άνθρωποι. Στην ουσία δημιουργείται ένα μεγαλύτερο ρήγμα στη μεσαία τάξη, η οποία όλο και περισσότερο, φτωχαίνει. Είναι εντελώς εκτός πραγματικότητας, επομένως, να κάνουν λόγο οι κυβερνώντες στη βάση οικονομικών αλχημειών, για βελτίωση του βιοτικού επιπέδου αλλά και της ευημερίας των πολιτών .

Οι δείκτες για το προσωπικό εισόδημα μέσα από τη δημοσκόπηση της MRC Cypronetwork, με δείγμα 1.213 ατόμων, η οποία παρουσιάστηκε χθες στο ΡΙΚ, μπορούν να συνδεθούν αλλά και να ενισχυθούν και με ευρήματα που αφορούν τη γενική αναφορά για τα συναισθήματα των κυπρίων από την παρούσα κατάσταση. Σε σχετική ερώτηση στην έρευνα, διαπιστώνεται ότι ένα ποσοστό της τάξης του 31% δηλώνει απογοήτευση για την παρούσα κατάσταση, μικρή μείωση από το 36% αυτών που απάντησαν στην αντίστοιχη μέτρηση της ίδιας εταιρείας τον Μάιο του 2024. Ωστόσο, υπάρχει μια σχετική αύξηση στους δείκτες που αφορούν την οργή/αγανάκτηση, 18% από 15%, ενώ εντυπωσιακό αποτελεί το γεγονός ότι ένα ποσοστό 10%, από 2% της προηγούμενης μέτρησης, αισθάνεται ντροπή από την πορεία της παρούσας κατάστασης πραγμάτων.

Καλύτερος σύμμαχος της Κύπρου για την άμυνα

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα κλήθηκαν να απαντήσουν εάν υπάρχει κάποια χώρα που μπορεί να στηριχθεί η Κύπρος, για να ενισχύσει την άμυνά της. Το 41% των συμμετεχόντων ανέφερε το Ισραήλ, το 27% την Ελλάδα, το 16,5% τις ΗΠΑ, το 14% τη Ρωσία και 13,5% την ΕΕ. Μόνο 1,5% ανέφερε τη Βρετανία ενώ 12% αναφέρθηκε στη Γαλλία.

Ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Ελλάδας

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να εκφράσουν γνώμη για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Ελλάδας. Το 48% δήλωσε ότι το έργο είναι βιώσιμο, το 32% απάντησε ότι είναι μη βιώσιμο και 20% δεν εξέφρασε γνώμη.

Ένταξη στο ΝΑΤΟ

Σε ερώτηση για την ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ και κατά πόσο η χώρα μας σήμερα, πρέπει ή δεν πρέπει να ενταχθεί, το 46% απάντησε ότι πρέπει και το 28% ότι δεν πρέπει να ενταχθεί.