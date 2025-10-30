Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Buzzlife

Η Ελένη Μενεγάκη γιόρτασε τα 56α γενέθλιά της με τον Μάκη Παντζόπουλο στα Τζουμέρκα: «Δεν μετράω πλέον χρόνια, μετράω στιγμές»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε εικόνες από το ταξίδι της στα social media

Με μια απόδραση στην Ήπειρο μαζί με τον Μάκη Παντζόπουλου γιόρτασε τα 56α γενέθλιά της η Ελένη Μενεγάκη. Η παρουσιάστρια δημοσίευσε στο Instagram εικόνες από τη στάση που έκανε με τον σύζυγό της στα Τζουμέρκα και μοιράστηκε μερικές σκέψεις με αφορμή την ξεχωριστή μέρα.

Πλέον, όπως εξομολογήθηκε, δεν μετράει χρόνια, αλλά στιγμές, και δηλώνει ευγνώμων για όσα βίωσε μέχρι τώρα. Παράλληλα, περιμένει  όσα θα έρθουν στη ζωή της.

«Δεν μετράω πλέον χρόνια, μετράω στιγμές! Με ευγνωμοσύνη για όσα έζησα και προσμονή για όσα έρχονται. ΥΓ Εμείς γιορτάζουμε ταξιδεύοντας στην Ήπειρο, εδώ είμαστε στα Τζουμέρκα», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε τη δημοσίευση που έκανε.

Δείτε την ανάρτησή της

Tags

Buzzlife

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα