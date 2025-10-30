Η Ελένη Μενεγάκη γιόρτασε τα 56α γενέθλιά της με τον Μάκη Παντζόπουλο στα Τζουμέρκα: «Δεν μετράω πλέον χρόνια, μετράω στιγμές»

Με μια απόδραση στην Ήπειρο μαζί με τον Μάκη Παντζόπουλου γιόρτασε τα 56α γενέθλιά της η Ελένη Μενεγάκη. Η παρουσιάστρια δημοσίευσε στο Instagram εικόνες από τη στάση που έκανε με τον σύζυγό της στα Τζουμέρκα και μοιράστηκε μερικές σκέψεις με αφορμή την ξεχωριστή μέρα.

Πλέον, όπως εξομολογήθηκε, δεν μετράει χρόνια, αλλά στιγμές, και δηλώνει ευγνώμων για όσα βίωσε μέχρι τώρα. Παράλληλα, περιμένει όσα θα έρθουν στη ζωή της.

«Δεν μετράω πλέον χρόνια, μετράω στιγμές! Με ευγνωμοσύνη για όσα έζησα και προσμονή για όσα έρχονται. ΥΓ Εμείς γιορτάζουμε ταξιδεύοντας στην Ήπειρο, εδώ είμαστε στα Τζουμέρκα», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε τη δημοσίευση που έκανε.

Δείτε την ανάρτησή της