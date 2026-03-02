Κρίση στη Μέση Ανατολή: Ψυχραιμία συστήνει η ΟΕΒ, ειδική ομάδα για στήριξη επιχειρήσεων

Δίπλα στις επιχειρήσεις στέκεται η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), σε σχέση με προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στη διαχείριση, διεξαγωγή και διεκπεραίωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, συστήνοντας προς το σκοπό αυτό ειδική ομάδα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1η Μαρτίου το απόγευμα, έκτακτη σύσκεψη υπό τον Πρόεδρο της ΟΕΒ, Γιώργο Παντελίδη με τη συμμετοχή του ΓΔ και των Διευθυντών όλων των Τμημάτων της Οργάνωσης με σκοπό την αποτίμηση της κατάστασης και των οικονομικών και επιχειρηματικών προεκτάσεων από τις πολεμικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Από τη σύσκεψη προέκυψαν τα ακόλουθα:

1. Σε σχέση με προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στη διαχείριση, διεξαγωγή και διεκπεραίωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οποιασδήποτε επιχείρησης Κυπριακών συμφερόντων σε σχέση με ή ως συνέπεια της κρίσης, η ΟΕΒ έχει συστήσει ειδική ομάδα η οποία θα συγκεντρώνει τα αιτήματα, θα καταγράφει και θα κωδικοποιεί τα προβλήματα και θα τα διαβιβάζει στις κατά περίπτωση αρμόδιες Αρχές, σε συνεργασία με τις οποίες θα προσπαθεί να εισηγηθεί λύσεις ή τρόπους χειρισμού.

Οι επηρεαζόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν με την ΟΕΒ στο email info@oeb.org.cy (με ένδειξη «Κρίση στη Μέση Ανατολή») ή με γραπτό μήνυμα στο what’s app ή το viber στο +357 99024617.

2. Σε σχέση με τη διαχείριση αιτημάτων Κυπρίων και των οικογενειών τους στις επηρεαζόμενες περιοχές, οι αρμόδιες Κρατικές Αρχές έχουν κινητοποιηθεί άμεσα και συντεταγμένα και έχουν θέσει τις κατά τόπους Κυπριακές Πρεσβείες στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

Σχετική είναι ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών https://share.google/kbj7Lfo6WWmoN0wVC όπου καταγράφονται τηλεφωνικοί αριθμοί και ηλεκτρονικές διευθύνσεις για επικοινωνία με τις Πρεσβείες μας σε Αίγυπτο, Ιορδανία - Ιράκ, ΗΑΕ, Ιράν, Ισραήλ, Κατάρ, Κουβέιτ, Λίβανο, Μπαχρέιν, Ομάν, Παλαιστίνη (Αντιπροσωπεία στη Ραμάλα), Σαουδική Αραβία – Υεμένη και Συρία.

Παράλληλα, σε περίπτωση που η επικοινωνία ως πιο πάνω δεν είναι εφικτή ή επιθυμητή, μπορεί να γίνεται επικοινωνία και με το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας στο τηλ. +357 22801000 και στο email cycc@mfa.gov.cy

Τέλος, σε περίπτωση που είναι απολύτως αναγκαίο παραθέτςι και τα στοιχεία επικοινωνίας των Delegations της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή, ως εξής:

· UAE – Abu Dhabi, tel +971 (02) 2051111, email delegation-united-arab-emirates@eeas.europa.eu

· Saudi Arabia - Riyadh (αρμόδιο και για Bahrain & Oman), tel +968 2469 9500. · Qatar – tel +974 4047 1184, email delegation-qatar@eeas.europa.eu

3. Σε μακροοικονομικό επίπεδο, η κατάσταση επιβάλλει ψυχραιμία και διαρκή αξιολόγηση των επιπτώσεων με κύριες παραμέτρους τις αντιδράσεις των αγορών και τις τιμές του πετρελαίου. Η ΟΕΒ θα παρακολουθεί συστηματικά τις εξελίξεις, θα ενημερώνει τις επιχειρήσεις και θα κινείται ανάλογα.