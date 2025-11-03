Κλούνεϊ: Ήταν λάθος να αντικαταστήσει η Κάμαλα Χάρις τον Τζο Μπάιντεν

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ άναψε ξανά φωτιές στους Δημοκρατικούς, δηλώνοντας ότι η απόφαση να αντικατασταθεί ο Τζο Μπάιντεν από την Κάμαλα Χάρις ως υποψήφια για τον Λευκό Οίκο στις εκλογές του περασμένου Νοεμβρίου ήταν «λάθος».

Σε συνέντευξή του στο CBS, ο ηθοποιός και επί χρόνια υποστηρικτής του Δημοκρατικού Κόμματος, υποστήριξε πως η Χάρις βρέθηκε σε μια «αδύνατη θέση», καθώς αναγκάστηκε «να τρέξει απέναντι στο ίδιο της το πολιτικό παρελθόν». «Είναι πολύ δύσκολο να πείσεις το κοινό ότι “δεν είσαι αυτός ο άνθρωπος” όταν έχεις υπάρξει αντιπρόεδρος επί τετραετία. Ήταν ένα δύσκολο έργο, και θεωρώ ειλικρινά ότι ήταν λάθος», είπε χαρακτηριστικά.

«Ήθελα να υπάρξει μάχη για το χρίσμα»

Ο Κλούνεϊ είχε προκαλέσει σεισμό τον περασμένο Ιούλιο, όταν σε άρθρο γνώμης στους New York Times με τίτλο «Αγαπώ τον Τζο Μπάιντεν, αλλά χρειαζόμαστε νέο υποψήφιο» ζήτησε δημόσια από τον τότε πρόεδρο να αποσυρθεί.

«Ο Μπάιντεν έχει κερδίσει πολλές μάχες στην καριέρα του, αλλά όχι τη μάχη με τον χρόνο», είχε γράψει τότε ο 63χρονος ηθοποιός.

Λίγες μόλις εβδομάδες αργότερα, ο Μπάιντεν ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την κούρσα, ανοίγοντας τον δρόμο στη Χάρις να αναλάβει την υποψηφιότητα — μια επιλογή που τελικά οδήγησε σε ήττα από τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα το έγραφα ξανά», είπε τώρα ο Κλούνεϊ, επιμένοντας πως η παρέμβασή του ήταν αναγκαία. «Ήθελα να υπάρξει μια εσωκομματική μάχη, να δοκιμαστούν οι υποψήφιοι και να προχωρήσουμε γρήγορα. Δεν έγινε ποτέ».

Αντιδράσεις από τον Χάντερ Μπάιντεν

Οι δηλώσεις του Κλούνεϊ προκάλεσαν την οργή του Χάντερ Μπάιντεν, γιου του πρώην προέδρου, ο οποίος σε μια θυελλώδη συνέντευξη στο YouTube κατηγόρησε τον ηθοποιό ότι «διόγκωσε υπερβολικά» την εικόνα του πατέρα του μετά το ατυχές τηλεοπτικό ντιμπέιτ με τον Τραμπ.

«Τι σχέση έχεις εσύ με όλα αυτά; Γιατί να σε ακούω;» είπε, απευθυνόμενος ευθέως στον Κλούνεϊ, χρησιμοποιώντας βαρύτατες εκφράσεις.

Ο Κλούνεϊ, πάντως, επανέλαβε ότι δεν μετανιώνει για την παρέμβασή του. «Είχαμε μια ευκαιρία και δεν την εκμεταλλευτήκαμε», είπε, επισημαίνοντας ότι το ζητούμενο ήταν να προκύψει ένας υποψήφιος που θα μπορούσε να σταθεί απέναντι στον Τραμπ με δυναμική και φρέσκο αφήγημα.

Η Κάμαλα Χάρις, από την πλευρά της, σε πρόσφατη συνέντευξη στο BBC, δήλωσε ότι «ενδέχεται» να διεκδικήσει ξανά το χρίσμα στο μέλλον, εκφράζοντας τη βεβαιότητά της ότι «κάποια στιγμή μια γυναίκα θα βρεθεί στον Λευκό Οίκο».

Με πληροφορίες από BBC