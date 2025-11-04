Διήμερο workshop της TBWA\Entelia με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών της TBWA!

Η TBWA\Entelia, πιστή στη φιλοσοφία και τις αξίες του Disruption®, βρίσκεται συνεχώς στην αναζήτηση της δημιουργίας και της ανάπτυξης ανατρεπτικών ιδεών, ικανών να διεκδικήσουν ένα μεγαλύτερο μερίδιο μέλλοντος.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία είχε τη χαρά και την τιμή να υποδεχθεί δύο από τους πλέον διακεκριμένους επαγγελματίες του παγκόσμιου δικτύου της TBWA, την Doris Danner, Αντιπρόεδρο της TBWA\Worldwide, και τον Alex Shyrokov, Managing Director της TBWA\Ukraine. Η επίσκεψή τους στην TBWA\Entelia αποτέλεσε μια εξαιρετική ευκαιρία για εμβάθυνση στη σημασία του Disruption®, για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αγορά σήμερα, καθώς και για έναν δημιουργικό διάλογο γύρω από το μέλλον που οραματίζεται το δίκτυο της TBWA.

Η πρώτη ημέρα του διημέρου ήταν αφιερωμένη στην ανάλυση της φιλοσοφίας του Disruption®, της αξίας της ανατρεπτικότητας, και των εξειδικευμένων εργαλείων που διαθέτει η TBWA για την εφαρμογή της μεθοδολογίας αυτής. Μέσα από στοχευμένα παραδείγματα και αναλυτικά case studies, οι άνθρωποι της TBWA\Entelia είχαν την ευκαιρία να μελετήσουν σε βάθος τη μεθοδολογία και τις αξίες που αυτή πρεσβεύει: τη γενναιότητα, την ακεραιότητα, την αυθεντικότητα και την ειλικρίνεια. Αξίες που ενθαρρύνουν τη διαρκή εξέλιξη, την προσαρμοστικότητα και την τόλμη να επαναπροσδιορίζεται συνεχώς, αντιστεκόμενη στις συμβάσεις και τη στασιμότητα.

Σε workshop που ακολούθησε, οι συμμετέχοντες επέλεξαν δύο από τα εργαλεία που προσφέρει η TBWA στους συνεργάτες της και ακολούθως πρότειναν πιθανά σενάρια για την αξιοποίησή τους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα έναν γόνιμο διάλογο μεταξύ των συμμετεχόντων, που αντιλήφθηκαν για ακόμα μια φορά τη δυναμική του Disruption®.

Η δεύτερη μέρα εστίασε στην εφαρμογή του Disruption®. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία προσκάλεσε τους εκλεκτούς συνεργάτες της McDonald’s Κύπρου σε ένα ολοήμερο workshop, με στόχο την ανατροπή των συμβάσεων και την ανάπτυξη ιδεών. Το εργαστήριο στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, όχι μόνο για την πρωτοτυπία και τη δημιουργικότητα των προτάσεων, αλλά και για την ενίσχυση της συνεργασίας και της επικοινωνίας μεταξύ ατόμων από διαφορετικούς κλάδους, αποδεικνύοντας ότι καλές και ανατρεπτικές ιδέες μπορούν να προκύψουν παντού.

Εκ μέρους της TBWA\Entelia, ο κ. Νεόφυτος Ταλιώτης, Managing Director, δήλωσε:

«Είναι με ιδιαίτερη τιμή και χαρά που υποδεχόμαστε στα γραφεία της TBWA\Entelia την Doris Danner, Αντιπρόεδρο της TBWA\Worldwide, και τον Alex Shyrokov, Managing Director της TBWA\Ukraine, δύο εξαιρετικούς συνοδοιπόρους στον τομέα του Disruption®. Το Disruption® είναι χαραγμένο στο DNA της TBWA\Entelia και μας καθοδηγεί σε κάθε πρόκληση που αντιμετωπίζουμε. Good enough is not enough. Με μότο το ‘Disrupt or Die’, στοχεύουμε στο καλύτερο χωρίς να εφησυχάζουμε ποτέ, διατηρώντας το όραμά μας για το μέλλον. Η παρουσία δύο ηγετικών στελεχών της TBWA εδώ αποδεικνύει όχι μόνο τη σημασία της TBWA\Entelia στην παγκόσμια συλλογικότητα, αλλά και τον καθοριστικό ρόλο του Disruption® στη διαμόρφωση της παγκόσμιας κουλτούρας και του μέλλοντος εν γένει, κάτι που μας γεμίζει με ενθουσιασμό αλλά και ευθύνη για όλα τα μελλοντικά μας ανατρεπτικά εγχειρήματα».