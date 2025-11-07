Η Αντιπροσωπεία της Κομισιόν και το Γραφείο του Ε.Κ στην Κύπρο θεσμικοί υποστηρικτές του Radisson Blu Διεθνούς Μαραθωνίου Λάρνακας 2025

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο ανακοινώνουν ότι θα είναι θεσμικοί υποστηρικτές του Radisson Blu Διεθνούς Μαραθωνίου Λάρνακας, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025.

Με τη συμμετοχή τους επιθυμούν να προάγουν την υγεία και την ευεξία μέσα από την άθληση και τη συμμετοχή των πολιτών σε κοινωνικές και αθλητικές δράσεις, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύουν τη δέσμευσή τους για στήριξη κοινωνικών και πολιτιστικών πρωτοβουλιών στην Κύπρο που συνάδουν με τις προτεραιότητες και τις αξίες της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης.

Η εκδήλωση αναμένεται να συγκεντρώσει δρομείς και θεατές από όλη την Κύπρο και το εξωτερικό, δημιουργώντας μια γιορτή αθλητισμού, ευγενούς άμιλλας και συνεργασίας.

Οι δυο θεσμικοί υποστηρικτές συμμετέχουν στη διαδρομή των 5 χλμ. με την ομάδα Run for Europe – Run for Democracy ενώ για γνωριμία με τους πολίτες θα έχουν περίπτερο μαζί με το EUROPE DIRECT Λάρνακας στις Φοινικούδες.

Radisson Blu Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας

Το πρόγραμμα του Radisson Blu Διεθνούς Μαραθωνίου Λάρνακας, ξεκινά με τη βασική διαδρομή του Μαραθωνίου Δρόμου (42.195χλμ.), τον Ημιμαραθώνιο (21.095χλμ.) και τον Αγώνα Δρόμου 10χλμ. Ακολουθούν οι διαδρομές 5χλμ. (Αγώνας Δρόμου) και 5χλμ. (Εταιρικός Αγώνας), ενώ η ημέρα ολοκληρώνεται με το McDonald’s™ Kids Race 1χλμ. για παιδιά και το Fun Race 1χλμ. για ενήλικες.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές: https://www.larnakamarathon.com/