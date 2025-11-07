Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Η Κίνα κλιμακώνει τον ναυτικό ανταγωνισμό με τις ΗΠΑ: Έθεσε το τρίτο αεροπλανοφόρο της σε υπηρεσία (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το τρίτο υπερσύγχρονο αεροπλανοφόρο της Κίνας πέρασε από το Στενό της Ταϊβάν.

 

Το τρίτο και πιο σύγχρονο αεροπλανοφόρο της έθεσε επίσημα σε υπηρεσία αυτή την εβδομάδα η Κίνα με φόντο την όξυνση του ανταγωνισμού με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ειδική τελετή στη νήσο Χαινάν την Τετάρτη έγινε παρουσία του προέδρου της Κίνας και επικεφαλής της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής, που διοικεί τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό, Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος επιθεώρησε στη συνέχεια το αεροπλανοφόρο.

Το εγχώριας κατασκευής Fujian, πολύ πιο προηγμένο από τα άλλα δύο αεροπλανοφόρα (Shandong και Lianoning) του κινεζικού Πολεμικού Ναυτικού, διαθέτει σύστημα καταπέλτη που επιτρέπει να απονηώνεται πολύ μεγαλύτερο εύρος αεροσκαφών και δη με μεγαλύτερα φορτία, αλλά και drones, ενώ έχει επίσης πολύ μεγαλύτερη ακτίνα δράσης από τα άλλα δυο, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα

Μολονότι και το Shandong ναυπηγήθηκε στην Κίνα, ο σχεδιασμός του βασίστηκε σε μια κατηγορία πλοίων της σοβιετικής εποχής. Η Κίνα αγόρασε το Liaoning από την Ουκρανία το 1998, το πρώτο από τα τρία αεροπλανοφόρα της.

Εικόνες του Fujian κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά το 2022 κατά την καθέλκυσή του. Πριν από λίγες εβδομάδες, το αεροπλανοφόρο με μήκος άνω των 300 μέτρων και βάρους περίπου 80.000 τόνων, έπλευσε για μια τελική δοκιμή στη Νότια Σινική Θάλασσα, όπου τώρα βρίσκεται αγκυροβολημένο στη Σάνια στο νησί Χαϊνάν. Εν πλω προς τον προορισμό του, το κολοσσιαίο αεροπλανοφόρο πέρασε από το Στενό της Ταϊβάν - την πλωτή οδό μεταξύ της Κίνας και της νησιωτικής δημοκρατίας της Ταϊβάν, την οποία το Πεκίνο έχει διακηρύξει ότι σκοπεύει να προσαρτήσει.

Σύμβολο ναυτικής ισχύος της Κίνας στον Ειρηνικό

H Κίνα στοχεύει με το Fujian να επιδείξει τον εκσυγχρονισμό του στρατού και του ναυτικού της, που διέταξε ο Σι Τζινπίνγκ, ενώ το νέο αεροπλανοφόρο χρησιμεύει και ως σύμβολο ισχύος στον Δυτικό Ειρηνικό, όπου οι ΗΠΑ διατηρούν στρατιωτικές βάσεις.

Με το Fujian η Κίνα πλησιάζει τεχνολογικά τις ΗΠΑ, που μέχρι τώρα ήταν η μόνη δύναμη στον πλανήτη που διέθετε σε υπηρεσία αεροπλανοφόρο – το USS Gerald R. Ford – εξοπλισμένο με ηλεκτρομαγνητικό καταπέλτη.

Ειδικοί στην Ταϊβάν υποψιάζονται ότι τα κινεζικά αεροπλανοφόρα θα μπορούσαν να επιβάλουν αποκλεισμό σε περίπτωση στρατιωτικής δράσης κατά του νησιού.

Πηγή: iefimerida.gr

Tags

ΗΠΑΚΙΝΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα