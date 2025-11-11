Γιατί δεν πήγε ο Νότης Σφακιανάκης στην κηδεία της συζύγου του

Φίλοι και συγγενείς αποχαιρέτησαν το περασμένο Σάββατο την Κίλι Σφακιανάκη. Υπήρχε όμως μια ηχηρή απουσία: Ο Νότης Σφακιανάκης.

Ο τραγουδιστής δεν παρέστη στη λιτή αλλά συγκινητική τελετή αποχαιρετισμού, όπου τον λόγο έλαβαν τα δύο παιδιά τους και ο αποχαιρετισμός έγινε με κάποια τραγούδια στο πιάνο.

Η απουσία του προκάλεσε αίσθηση, με πολλούς να αναζητούν τους λόγους. Τα τελευταία χρόνια ο Νότης Σφακιανάκης έχει αποτραβηχτεί όχι μόνο από τις πίστες αλλά και από τα φώτα της δημοσιότητας, αρνούμενος να σχολιάσει το παραμικρό, αλλά και να εμφανιστεί δημοσίως. Πολλοί ήταν αυτοί που συνέδεσαν την απουσία του από την τελετή αποχαιρετισμού της συζύγου του με την απόφασή του αυτή. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή του «Το Πρωινό», οι λόγοι φαίνεται ότι ήταν διαφορετικοί και πολύ πιο σοβαροί.

Ούτε οι γονείς της 61χρονης Κίλι ήρθαν από το Λονδίνο, γιατί είναι μεγάλης ηλικίας και το ταξίδι αυτό θα τους επιβάρυνε.

«Φαιδρό τα περί πόνου στη μέση»

«Αυτό το φαιδρό περί μέσης που πόναγε είναι αστείο. Είναι αστείο. Και αν διαρρέει, δεν ξέρω από πού διαρρέει -από το περιβάλλον του Νότη Σφακιανάκη;-, του κάνει κακό του Νότη Σφακιανάκη. Είναι αστείο! Σταματήστε τη διαρροή αυτή περί μέσης που πόναγε, διότι θα μπορούσαν να τον πάνε σηκωτό. Όλοι έχουμε πάθε λουμπάγκο, σηκωτό σε πάνε.

»Όμως, αν είναι θέμα υγείας βαρύ, γιατί μαθαίνω ότι έχει και ο Νότης κάποια θέματα με την υγεία του, είναι προσωπικά δεδομένα, τα οποία τον κρατούν κλεισμένο ουσιαστικά στο σπίτι του. Το οποίο σπίτι του μάλλον είναι άλλο από αυτό όπου έμενε η πρώην σύζυγός του, αυτό έχουμε καταλάβει όλοι πια, δεν έμεναν μαζί το τελευταίο διάστημα, αυτό φαίνεται. Αυτό είναι η αλήθεια. Πρόκειται για κάτι το οποίο είναι σοβαρότερο από τη μέση», ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή του.

«Δύο πράγματα μπορεί να συμβαίνουν»

Κλείνοντας, ο Γιώργος Λιάγκας τόνισε: «Δύο είναι τα τινά: Ή πραγματικά έχει ένα θέμα υγείας ή ένα άλλο προσωπικό θέμα που δεν τον άφησε να πάει πρακτικά ή ήταν οι σχέσεις τέτοιες της οικογένειας που πάλι δεν του επέτρεψαν να πάει. Δεν υπάρχει κάτι τρίτο, ή το άλφα ή το βήτα είναι».

Νωρίτερα το Σαββατοκύριακο, στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» είχε μεταδοθεί ότι ο Νότης Σφακιανάκης αντιμετωπίζει ένα μεγάλο πρόβλημα υγείας, ένα σοβαρό πρόβλημα στη μέση του, που δεν του επέτρεψε να μεταβεί στη Ριτσώνα.

Πηγή: iefimerida.gr