Ο Νίκος Αναστασίου απαντά στις επικρίσεις για αποκλεισμό πρώην στελεχών: «Ανοιχτές οι πόρτες της ΕΔΕΚ» (ηχητικό)

Στη νέα προσπάθεια επανασυσπείρωσης του κόμματος, τις σχέσεις με τα παλιά στελέχη που είχαν αποστασιοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια και τη στρατηγική πορεία προς τις βουλευτικές εκλογές του 2026, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Νίκος Αναστασίου, σε δηλώσεις στον ραδιοφωνικό σταθμό Πολίτης 107,6 & 97,6 και την εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση».

«Ανοιχτή πρόσκληση προς όλα τα στελέχη που θέλουν να επιστρέψουν»

Ο κ. Αναστασίου δήλωσε ότι η πρόσκληση για συμμετοχή στην πρόσφατη Παγκύπρια Συνδιάσκεψη της ΕΔΕΚ ήταν «ανοιχτή προς όλους», διευκρινίζοντας ότι έχει ήδη επικοινωνήσει «με όλα τα στελέχη που θεωρούνται επώνυμα».

«Υπάρχουν άνθρωποι που δεν ενδιαφέρονται πλέον να επιστρέψουν για τους δικούς τους λόγους, αλλά και αρκετοί που ενδιαφέρονται και βρισκόμαστε σε επαφή. Η προσπάθεια δεν έχει τελειώσει, θα συνεχιστεί μέχρι τις εκλογές του 2026», ανέφερε ο κ. Αναστασίου.

Ερωτηθείς για πρόσωπα που δεν έδωσαν το «παρών» τους, όπως ο Γιώργος Βαρνάβα και ο Νίκος Νικολαΐδης, ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ είπε πως «οι πόρτες παραμένουν ανοιχτές».

Για τον τέως Δήμαρχο Λεμεσού, Νίκο Νικολαΐδη τόνισε ότι «βρισκόμαστε σε επικοινωνία, το θέμα θα ξεπεραστεί πολύ σύντομα».

Οι διαγραφές και το δικαίωμα επιστροφής

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν θα μπορούσε να πάρει πίσω τις διαγραφές από την ΕΔΕΚ, ο Νίκος Αναστασίου εξήγησε ότι δεν πρόκειται για διαγραφές με πολιτική απόφαση, αλλά για αυτόματη αποβολή βάσει του καταστατικού, σε περιπτώσεις όπου μέλη του κόμματος κατέρχονται με άλλους συνδυασμούς ή στηρίζουν υποψήφιους άλλων κομμάτων.

«Μετά την παρέλευση ενός έτους, δίνεται σε όλα αυτά τα μέλη το δικαίωμα να επιστρέψουν χωρίς καμία διαδικαστική δυσκολία. Έκανα δημόσια έκκληση να το πράξουν και αρκετοί το έχουν ήδη κάνει», σημείωσε, προσθέτοντας πως στη Συνδιάσκεψη «παλιά στελέχη επανήλθαν ενεργά, μαζί με νέα πρόσωπα που αναλαμβάνουν ρόλους ευθύνης».

«Είμαι νέος πρόεδρος, δεν υποκαθιστώ κανέναν»

Σε ερώτηση για τις επικρίσεις ότι «η ΕΔΕΚ παραμένει με τους ίδιους ανθρώπους και τις ίδιες νοοτροπίες», ο πρόεδρος του κόμματος απάντησε πως «οι διαδικασίες ήταν απολύτως δημοκρατικές» και ότι «χειρίζομαι προσωπικά όλες τις εσωκομματικές αποφάσεις».

«Εκλέχθηκα μέσα από καθαρές διαδικασίες. Αν κάποιοι θεωρούν ότι δεν τους ικανοποιεί η ηγεσία, είναι δικαίωμά τους. Όμως η ΕΔΕΚ σήμερα έχει νέα ηγεσία και καθαρό προσανατολισμό», είπε, υπογραμμίζοντας πως στη συνδιάσκεψη συμμετείχαν όλοι οι πρώην βουλευτές και υπουργοί της ΕΔΕΚ, «πλην του Θεόδωρου Θεοδώρου».

«Υπέρ της ομοσπονδίας, όχι της διζωνικής δικοινοτικής»

Σε σχέση με τις θέσεις του κόμματος για το Κυπριακό, ο Νίκος Αναστασίου επανέλαβε ότι η ΕΔΕΚ «έχει ξεκάθαρη θέση υπέρ της ομοσπονδίας, αλλά εναντίον της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας». Όπως ανέφερε, «μετά τις βουλευτικές εκλογές θα πραγματοποιηθεί Παγκύπριο Συνέδριο, όπου θα συζητηθούν όλα τα μεγάλα ιδεολογικά και πολιτικά ζητήματα».

Απαντώντας σε επικρίσεις για τη στήριξη του κόμματος προς τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, ο κ. Αναστασίου διευκρίνισε:

«Η ΕΔΕΚ έχει θέσει συγκεκριμένες κόκκινες γραμμές και μέχρι στιγμής ο Πρόεδρος δεν έχει ξεφύγει από αυτές. Η θέση μας είναι σταθερή, απαιτούμε σεβασμό στις βασικές αρχές του ευρωπαϊκού δικαίου και δεν κάνουμε εκπτώσεις».

