Χειροπέδες σε δύο ακόμα πρόσωπα για τον φόνο της 30χρονης Victory - Σκηνές αγριότητας στη Γερμασόγεια

Στη σύλληψη ενός άντρα ηλικίας 30 ετών και μιας γυναίκας 31 ετών, προχώρησε η Αστυνομία δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης φόνου εκ προμελέτης της 30χρονης Victory Osarumen Thompson από τη Νιγηρία, που διαπράχθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2025 στη Λεμεσό. Με τις νέες συλλήψεις, ο αριθμός των υπόπτων ανέρχεται πλέον σε πέντε, καθώς για την ίδια υπόθεση τελούν ήδη υπό κράτηση τρεις γυναίκες, ηλικίας 24, 35 και 24 ετών, επίσης ομοεθνείς του θύματος. Εναντίον όλων διερευνώνται τα αδικήματα της συνωμοσίας για κακούργημα και φόνου εκ προμελέτης.

Σκηνές αγριότητας στη Γερμασόγεια

Υπενθυμίζεται ότι το θύμα εντοπίστηκε νεκρό στο διαμέρισμα όπου διέμενε προσωρινά μαζί με τις ύποπτες, στην περιοχή του Ποταμού Γερμασόγειας. Σύμφωνα με τα ευρήματα της Αστυνομίας και της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, ο θάνατός της προήλθε από κρανιοεγκεφαλική κάκωση και πολλαπλές κακώσεις σώματος που προκλήθηκαν από θλων όργανο. Η νεκροτομή, που διενεργήθηκε από τους ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξο Ορθοδόξου, αποκάλυψε το μένος με το οποίο δέχθηκε τα πλήγματα η γυναίκα, ενώ αναμένονται επιπλέον εργαστηριακές εξετάσεις. Οι τρεις γυναίκες φέρονται να ανέφεραν ότι τις πρώτες πρωινές ώρες της 9ης Νοεμβρίου, μετά την επιστροφή τους από μπαρ, βρήκαν τη 30χρονη σε έξαλλη κατάσταση και επιχείρησαν να τη συγκρατήσουν. Η 35χρονη φέρεται να τη χτύπησε επανειλημμένα με σκουπόξυλο, το οποίο εντοπίστηκε σπασμένο και παραλήφθηκε ως τεκμήριο. Μία εκ των υπόπτων υποστήριξε ότι προσπάθησε να δέσει τα χέρια της με σύρμα, ενώ άλλες ισχυρίστηκαν ότι «την χαστούκιζαν για να την ηρεμήσουν». Σύμφωνα με καταθέσεις, στο διαμέρισμα βρίσκονταν επίσης δύο άντρες ομοεθνείς τους, ζευγάρι, τα στοιχεία των οποίων ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν σήμερα. Οι δύο φέρονται να συμμετείχαν στον ξυλοδαρμό και να πήραν μαζί τους το κινητό τηλέφωνο του θύματος όταν εγκατέλειψαν το χώρο.

Καθάρισαν τη σκηνή

Μετά το περιστατικό, οι ύποπτες φέρονται να καθάρισαν τα αίματα από το διαμέρισμα πριν ειδοποιήσουν την Αστυνομία, πιστεύοντας αρχικά ότι η Osarumen είχε λιποθυμήσει. Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις ανακρίσεις με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την ολοκληρωμένη τεκμηρίωση του φονικού που έχει συγκλονίσει τη Λεμεσό.