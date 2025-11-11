Σάλος με την διπλή ζωή του πατέρα Παρθένιου που διακινούσε ναρκωτικά και μετανάστες - Τι αποκαλύπτει η δικογραφία

Λίγο μετά τις 9 το πρωί μεταφέρθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο ιερέας YouTuber και οι άλλοι επτά συλληφθέντες για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά και μετανάστες.

Η σκοτεινή διπλή ζωή του πατέρα Παρθένιου, του παλαιοημερολογίτη ιερέαο οποίος, φορώντας το ράσο, φέρεται να συμμετείχε ενεργά σε εγκληματική οργάνωση που εμπορευόταν ναρκωτικά και μετέφερε παράνομα μετανάστες στο εσωτερικό της χώρας αποκαλύπτει ένα από τα πιο περίπλοκα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών που εξαρθρώθηκαν τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τη δικογραφία ο ρασοφόρος δρούσε ως στενός συνεργάτης της αρχηγού του κυκλώματος Α.Γ., μαζί με άλλους δύο ιερείς, τον Α.Θ. και τον Δ.Μ. Οι τρεις τους είχαν αναλάβει τη μεταφορά, αποθήκευση και διακίνηση ποσοτήτων κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης, τις οποίες, όπως προκύπτει, αποθήκευαν ακόμη και μέσα στον ναό όπου λειτουργούσαν στη Λιοσίων. Οι αστυνομικοί περιγράφουν ότι τα μέλη του κυκλώματος εκμεταλλεύονταν την ιδιότητά τους ως ιερείς για να κινούνται χωρίς υποψίες και να διακινούν τις ουσίες σε χρήστες και μικροδιακινητές. Παράλληλα, είχαν αναλάβει όπως αποκάλυψε νωρίτερα το protothema.gr και την παράνομη μεταφορά μεταναστών στην ελληνική επικράτεια, χρησιμοποιώντας το ίδιο δίκτυο και τις ίδιες «ασφαλείς» διαδρομές, πάντα υπό την καθοδήγηση της Α.Γ. και του συνεργού της Ν.Λ.Για τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τη σύλληψή τους, στις 7 Νοεμβρίου 2025, τα μέλη της ομάδας προμηθεύονταν, αποθήκευαν, νόθευαν και επανατυποποιούσαν ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, τις οποίες στη συνέχεια διέθεταν στην αγορά.

Οι τιμές πώλησης, όπως καταγράφονται στη δικογραφία, ήταν εξωφρενικές: 35.000 ευρώ το κιλό κοκαΐνης και 2.500 ευρώ το κιλό ακατέργαστης κάνναβης. Η δράση τους εκτεινόταν σε όλη την ελληνική επικράτεια, από την Αθήνα έως τη Ρόδο και τη Θράκη.

Στις 28 Αυγούστου 2024, ένα από τα μέλη της ομάδας, ενεργώντας κατ’ εντολή της αρχηγού, πούλησε σε άγνωστο άνδρα, επιβαίνοντα σε αυτοκίνητο BMW, τρία κιλά ακατέργαστης κάνναβης, με την κωδική ονομασία «φανουρόπιτες».

Στις 7 Νοεμβρίου 2025, στο Φαληράκι της Ρόδου, άλλο μέλος του κυκλώματος συνελήφθη την ώρα που ετοιμαζόταν να παραδώσει 2,1 κιλά κοκαΐνης σε συνεργό του, ο οποίος θα αναλάμβανε τη διακίνηση στο νησί. Το ίδιο βράδυ, στις 18:50, η αρχηγός της οργάνωσης Α.Γ. συνελήφθη στο διαμέρισμά της στην οδό Νιρβάνα 61, στην Αθήνα, έχοντας στην κατοχή της ποσότητα κάνναβης. Από την προανάκριση προέκυψε ότι η Α.Γ., ο Ν.Λ., ο παλαιοημερολογίτης ιερέας, ο Α.Θ. και ο Δ.Μ. προμηθεύτηκαν άγνωστες ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης από άτομα των οποίων τα στοιχεία αρνήθηκαν να αποκαλύψουν, αποκομίζοντας σημαντικά παράνομα κέρδη.Παράλληλα, η ίδια εγκληματική ομάδα είχε αναπτύξει και δράση στην παράνομη μεταφορά μεταναστών.

Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό της 13ης Σεπτεμβρίου 2025, όταν ο Δ.Μ. συνελήφθη στη Ροδόπη να οδηγεί όχημα μέσα στο οποίο εντοπίστηκαν έξι παράνομοι αλλοδαποί χωρίς χαρτιά, τους οποίους μετέφερε στο εσωτερικό της χώρας κατόπιν εντολής της Α.Γ. και για λογαριασμό όλων των μελών της οργάνωσης.

Από τη δικογραφία προκύπτει ότι η Α.Γ. και ο Ν.Λ. βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση, λειτουργώντας ως προπομποί, παρέχοντας μέτρα ασφαλείας και ειδοποιώντας για πιθανούς ελέγχους της αστυνομίας.

Η οργάνωση είχε αναπτύξει επαγγελματική υποδομή που εξασφάλιζε τη συνεχή λειτουργία της, με χώρους αποθήκευσης, «καβάτζες» μέσα σε εκκλησίες, κώδικες επικοινωνίας και συσκευές παρεμβολής σήματος.

Από τον παλαιοημερολογίτη ρασοφόρο κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο Nokia με κάρτα SIM, το οποίο όπως προκύπτει χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για τις εσωτερικές συνεννοήσεις του κυκλώματος.

