Πόσο επικίνδυνο είναι να χρησιμοποιείτε τον φούρνο μικροκυμάτων για να ζεστάνετε νερό και γάλα

Διάφορες επιστημονικές μελέτες, καθώς και οργανισμοί όπως η FDA (Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων), έχουν προειδοποιήσει για τους σχετικούς κινδύνους και συνιστούν τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την αποφυγή τους.

Ποιος είναι ο κίνδυνος από τη θέρμανση νερού και γάλακτος στο φούρνο μικροκυμάτων

Η διαδικασία με την οποία ο φούρνος μικροκυμάτων θερμαίνει υγρά διαφέρει ουσιαστικά από τις παραδοσιακές μεθόδους.

Αυτή η συσκευή ενεργεί πάνω στα μόρια του νερού, τα αναδεύει εσωτερικά με ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Αυτή η ανάδευση, αντί να εξασφαλίζει ομοιόμορφη θερμοκρασία, μπορεί να προκαλέσει ένα φαινόμενο γνωστό ως υπερθέρμανση.

Σύμφωνα με την FDA, αυτό το φαινόμενο συμβαίνει όταν ένα υγρό υπερβαίνει το σημείο βρασμού του χωρίς να σχηματίζονται ορατές φυσαλίδες.

Οι συνθήκες που ευνοούν την υπερθέρμανση συνήθως περιλαμβάνουν δοχεία με εξαιρετικά λείες επιφάνειες και απουσία ακαθαρσιών στο νερό. Σε αυτή την κατάσταση, το υγρό γίνεται ασταθές. Αρκεί μια μικρή αλλαγή, όπως η εισαγωγή ενός κουταλιού, ενός φακελίσκου τσαγιού ή απλά η κλίση του φλιτζανιού -για να προκαλέσει έναν βρασμό που μπορεί να εκτοξεύσει το καυτό υγρό έξω από το δοχείο και να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα.

Οι εκθέσεις της FDA καταγράφουν πολλαπλά περιστατικά στο σπίτι που προκλήθηκαν από αυτού του είδους τα ατυχήματα, ειδικά όταν ο χρήστης δεν γνωρίζει την ύπαρξη του κινδύνου.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι για την υγεία

Η άνιση θέρμανση αποτελεί έναν άλλο συχνό κίνδυνο κατά τη χρήση του φούρνου μικροκυμάτων με υγρά όπως το γάλα. Όταν θερμαίνεται σε αυτό το ηλεκτρικό σκεύος, η θερμότητα δεν κατανέμεται ομοιόμορφα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τα λεγόμενα «θερμά σημεία», δηλαδή περιοχές όπου η θερμοκρασία είναι σημαντικά υψηλότερη από ό,τι στο υπόλοιπο δοχείο.

Αυτά τα καυτά σημεία είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα όταν προετοιμάζετε γάλα για μωρά, καθώς μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά εγκαύματα στο στόμα ή στο λαιμό του βρέφους, ακόμη και αν το υγρό φαίνεται χλιαρό.

Επιπλέον, η γρήγορη έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων μειώνει την θρεπτική αξία του γάλακτος. Διάφορες έρευνες, συμπεριλαμβανομένης μιας μελέτης που πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης, έχουν δείξει ότι η υπερβολική θερμότητα μπορεί να καταστρέψει βασικές βιταμίνες όπως η βιταμίνη Β12 και οι βιταμίνες των ομάδων Β και C.

Σύμφωνα με τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ, η βιταμίνη Β12 υποβαθμίζεται σημαντικά όταν το γάλα εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες, επηρεάζοντας την καθημερινή διατροφική του αξία.

Εκτός από αυτές τις απώλειες, το γάλα που υποβάλλεται σε υψηλές θερμοκρασίες στο φούρνο μικροκυμάτων μπορεί να υποστεί αλλοιώσεις στη γεύση και τη μυρωδιά του, φτάνοντας ακόμη και στο σημείο να καεί. Είναι συνηθισμένο να σχηματίζεται μια επιφανειακή στρώση ή «μεμβράνη» λόγω του διαχωρισμού του λίπους, γεγονός που μειώνει τη γευστικότητα και αλλοιώνει την αρχική του υφή.

Πώς να ζεσταίνετε υγρά στο φούρνο μικροκυμάτων με τον σωστό τρόπο

Για να ελαχιστοποιήσετε τους κινδύνους, υπάρχουν ορισμένες ασφαλείς πρακτικές που συνιστώνται ευρέως από ειδικούς και κατασκευαστές:

Ζεστάνετε σε σύντομα διαστήματα, ανακατεύοντας το υγρό μεταξύ κάθε κύκλου, για να επιτύχετε πιο ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας και να αποφύγετε τα καυτά σημεία.

Αφήστε το ρόφημα να ηρεμήσει για λίγα δευτερόλεπτα πριν χειριστείτε το δοχείο.

Επιλέξτε μέση ισχύ για να αποφύγετε την υπερθέρμανση του υγρού, την αλλοίωση των θρεπτικών συστατικών του ή την πρόκληση πιτσιλιών.

Ποτέ μην ξαναζεσταίνετε το ίδιο υγρό πολλές φορές, καθώς κάθε κύκλος αύξησης της θερμοκρασίας αλλοιώνει τη σύνθεση και τη γεύση του.

Σε περίπτωση προετοιμασίας μπιμπερό, δεν συνιστάται η χρήση φούρνου μικροκυμάτων. Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε παραδοσιακές μεθόδους, που εξασφαλίζουν σταδιακό και ομοιόμορφο ζέσταμα.

Πριν δώσετε το γάλα στο μωρό, ρίξτε μερικές σταγόνες στο πίσω μέρος του χεριού σας για να βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία είναι κατάλληλη.

Πηγή: iefimerida.gr