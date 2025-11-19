Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Το φεστιβάλ Μπαλατσουρντάσι γιορτάζεται στην Κατμαντού

Νεπαλέζοι προσκυνητές αφήνουν λυχνάρια με λάδι στον ποταμό Μπαγκματί στη μνήμη των αποθανόντων συγγενών τους, καθώς τιμούν το φεστιβάλ Μπαλατσουρντάσι στον ναό Πασουπάτι στην Κατμαντού, Νεπάλ, στις 19 Νοεμβρίου 2025.

Χιλιάδες άνθρωποι από όλη τη χώρα συγκεντρώθηκαν στον ναό Πασουπάτι για να ανάψουν λυχνάρια με λάδι στον ποταμό Μπαγκματί προς τιμήν των αγαπημένων τους που έχουν φύγει κατά τη διάρκεια του χρόνου.

Την επόμενη μέρα, τα μέλη των οικογενειών θα διασπείρουν το Σαταμπίζ, επτά είδη σπόρων – ρύζι, κριθάρι, σουσάμι, σιτάρι, ρεβίθια, καλαμπόκι και φινγκερμίλτ – γύρω από τους χώρους του ναού.

Οι σπόροι φυτεύονται με την πίστη ότι οι ψυχές των αποθανόντων θα βρουν τη σωτηρία τους.

EPA/NARENDRA SHRESTHA

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

