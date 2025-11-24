“Jazzy Christmas”: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναίσθημα και προσφορά από το TELETHON

Αυτά τα Χριστούγεννα, το TELETHON μάς καλεί να ζήσουμε τη μαγεία των γιορτών αλλιώς, μέσα από τη δύναμη της μουσικής και της προσφοράς. Μια βραδιά όπου οι μελωδίες γίνονται αγκαλιές, τα φώτα λάμπουν λίγο πιο ζεστά και κάθε νότα μετατρέπεται σε πράξη αγάπης. Αυτή τη μαγεία θα ζήσουμε στη Χριστουγεννιάτικη συναυλία “Jazzy Christmas” με τη Στέφανη Κρασσά, την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025, στην Αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» στη Λευκωσία, μια μουσική γιορτή που υπόσχεται να πλημμυρίσει την πόλη με ρυθμούς, χαμόγελα και συγκίνηση.

Με τη χαρακτηριστική της φωνή και τη ζεστασιά που τη διακρίνει, η Στέφανη Κρασσά θα ερμηνεύσει αγαπημένες χριστουγεννιάτικες μελωδίες από το ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, σε ένα πρόγραμμα που αποπνέει λάμψη, κομψότητα και αληθινό συναίσθημα.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς θα αποτελέσει η πρώτη ζωντανή ερμηνεία του ολοκαίνουργιου τραγουδιού της «Όλα τα Χριστούγεννα μου», που κυκλοφόρησε στις 7 Νοεμβρίου 2025 και είναι αφιερωμένο στο TELETHON. Ένα τραγούδι που γράφτηκε με αγάπη και μιλά για τη βαθύτερη ουσία των Χριστουγέννων, τη δύναμη να μοιραζόμαστε και να προσφέρουμε.

Μετά τη συναυλία, θα προσφερθεί ποτό και σνακ, σε μια όμορφη, εορταστική ατμόσφαιρα γεμάτη ανθρωπιά και συγκίνηση.

Όλα τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν στο TELETHON, ενισχύοντας τις δράσεις του για τη στήριξη της έρευνας και των ανθρώπων που δίνουν τη δική τους μάχη με νευρομυϊκές και γενετικές παθήσεις.

Τα εισιτήρια διατίθενται στην τιμή των €20 μέσω της πλατφόρμας SoldOut Tickets.

Χορηγός εκδήλωσης: ALTIA

Στηρίζουν: Ghalanos Distributors, Culinary Art Catering και SoldOut Tickets

Υπερήφανος Υποστηρικτής TELETHON: ΟΠΑΠ Κύπρου μέλος της ALLWYN

Φέτος, ας αφήσουμε τη μουσική να ενώσει τις καρδιές μας, γιατί κάθε νότα μπορεί να αλλάξει μια ζωή.