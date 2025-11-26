Βρέθηκε στη σοφίτα, πουλήθηκε για 9 εκατομμύρια - Το κόμικ που έσπασε κάθε ρεκόρ

Πρωτότυπο αντίτυπο της πρώτης έκδοσης κόμικ του Σούπερμαν του 1939 πωλήθηκε σε τιμή ρεκόρ, πάνω από 9 εκατομμύρια δολάρια, αφού παρέμεινε στη σοφίτα μιας οικογένειας για δεκαετίες.

Το Superman #1 πουλήθηκε έναντι 9,12 εκατομμυρίων δολαρίων και είναι πλέον το πιο ακριβό κόμικ που πουλήθηκε ποτέ. «Αντιπροσωπεύει την κορύφωση της συλλογής κόμικς», σύμφωνα με τον οίκο Heritage Auctions, ο οποίος το περιέγραψε ως καλύτερης κατάστασης μη αποκατεστημένο αντίτυπο που έχει προσφέρει ποτέ.

Η πώληση κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ που είχε σημειωθεί πέρυσι για ένα Action Comics #1, αντίτυπο του 1938 που σύστησε για πρώτη φορά στον κόσμο τον Σούπερμαν, το οποίο πουλήθηκε έναντι 6 εκ. δολαρίων.

Τρία αδέρφια από τη Βόρεια Καλιφόρνια βρήκαν το κόμικ οκτώ δεκαετιών κρυμμένο σε ένα κουτί, καλυμμένο από ιστούς αράχνης στη σοφίτα του οικογενειακού τους σπιτιού, ενώ έψαχναν στα υπάρχοντα της εκλιπούσας μητέρας τους. Και οι τρεις δήλωσαν ότι είχαν ξεχάσει εντελώς το κουτί έως τα περασμένα Χριστούγεννα.

Πέντε από τα πρώτα κόμικ της Action Comics βρέθηκαν στο σπίτι με πιο σημαντικό εύρημα το Superman #1, που εκδόθηκε αφού η National Allied Publications άλλαξε το όνομά της σε Detective Comics, τώρα γνωστή ως DC.

Τα αδέρφια, που είναι 50-60 ετών, τόνισαν ότι η μητέρα και ο θείος τους αγόρασαν τα τεύχη κόμικ μεταξύ της Μεγάλης Ύφεσης και του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

«Δεν επρόκειτο ποτέ απλώς για συλλεκτικό αντικείμενο. Είναι μια απόδειξη της μνήμης, της οικογένειας» δήλωσε ο μικρότερος αδελφός σε δήλωσή του στον οίκο δημοπρασιών. Τα κόμικ «έγιναν ένα πολύτιμο καταφύγιο» για τα αδέρφια, τα οποία μεγάλωσαν σε ένα μικρό διαμέρισμα όπου οι πολυτέλειες ήταν σπάνιες» είπε.

Το Superman #1 «είναι ένα ορόσημο στην ιστορία της ποπ κουλτούρας και αυτό το αντίτυπο όχι μόνο βρίσκεται σε πρωτοφανή κατάσταση, αλλά κρύβει πίσω του μια ιστορία άξια για ταινία. Χάρηκα που είδα ότι η τιμή αντικατοπτρίζει αυτό που είναι και είναι τιμή μου που εμπιστεύτηκα τον Heritage αυτό το εμβληματικό βιβλίο» δήλωσε ο αντιπρόεδρος του οίκου δημοπρασιών Heritage, Λον Άλεν.

Πηγή: ΚΥΠΕ