Δυστυχώς, ακόμα χρειάζονται…

Την Κυριακή είχαμε τον ποδοσφαιρικό αγώνα ΑΠΟΕΛ-ΑΕΛ. Όποιος περνούσε έξω από το ΓΣΠ την ώρα του αγώνα θα νόμιζε ότι είχαμε «πόλεμο». Για έναν ποδοσφαιρικό αγώνα χρειάστηκε η κινητοποίηση τεράστιας αστυνομικής δύναμης, απλά και μόνο για να γίνει το αυτονόητο, δηλαδή να πάνε όλοι στο γήπεδο με ασφάλεια. Η Αστυνομία τα κατάφερε μια χαρά, αποδεικνύοντας πως όταν θέλει και σοβαρευτεί, η δουλειά γίνεται εξαιρετικά. Η συνέχεια την Κυριακή στη Λεμεσό στο Alphamega, στο χιλιοταλαιπωρημένο ΑΕΛ-Απόλλων που τα τελευταία χρόνια περισσότερο αναβάλλεται παρά ξεκινά κανονικά.

Παζούρ.