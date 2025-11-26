Reuters: Το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ για την Ουκρανία βασίζεται σε ρωσικό έγγραφο

Κάτι δεν κολλάει κύριε Πρόεδρε

ΟΠρόεδρος της Δημοκρατίας ενώ επιχειρούσε μερικά εικοσιτετράωρα να πείσει τον ΒΓΕ να μην παραιτηθεί, χθες με παραπονιάρικο ύφος μας είπε ότι «εάν εμπλακώ θα με κατηγορήσουν ότι επεμβαίνω στους ανεξάρτητους θεσμούς, εάν όχι, πάλι θα με κατηγορήσουν». Να υποθέσουμε δηλαδή πως όταν ο Σάββας Αγγελίδης του διεμήνυσε ότι πρόκειται να παραιτηθεί του απάντησε πως «είσαι ανεξάρτητος θεσμός και κάνε ό,τι νομίζεις;». Όταν δε, του εξήγησε πως η κατάσταση είναι αφόρητη ή ότι δέχεται απειλές τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του και ότι τα πράγματα είναι εκτός ελέγχου στις Φυλακές, να υποθέσουμε ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επέμενε να απευθύνεται σε έναν θεσμό, ο οποίος είναι μεν ανεξάρτητος αλλά θίγει ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εύρυθμη λειτουργία του κράτους; Δεν μας τα λέτε καθόλου καλά κύριε Πρόεδρε…

