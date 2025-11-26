Μπλόφα και λατρεία

Reuters: Το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ για την Ουκρανία βασίζεται σε ρωσικό έγγραφο

Δεν είναι ότι αγαπούν τον Αναστασιάδη. Απλώς δεν θέλουν να δικαιωθούν όλοι αυτοί που λένε πως χάθηκε μια χρυσή ευκαιρία στο Κυπριακό. Το τι θέλει να πει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του για τη μοναδική ευκαιρία του Κραν Μοντανά είναι ξεκάθαρο και δεν επιδέχεται παρερμηνειών. Αυτοί που δεν αγαπούν τον Αναστασιάδη, αλλά το αφήγημα του πρώην Προέδρου, γιατί παραβλέπουν το γεγονός ότι ο πρώην Πρόεδρος αρνήθηκε στον Τσίπρα να συμμετάσχει στην τελευταία φάση των συνομιλιών; Ακόμη και αν ο Τσαβούσογλου μπλόφαρε σύμφωνα με τον Αναστασιάδη, γιατί να αποτρέψει την παρουσία των εγγυητριών δυνάμεων στην κρισιμότερη στιγμή;

