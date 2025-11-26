Βελτίωση δρόμου « Λουτρά της Αφροδίτης» - « Κακοσκάλι»,ενώπιον του Tμήματος Περιβάλλοντος η μελέτη

Ενώπιον του Τμήματος Περιβάλλοντος βρίσκεται η έκθεση πληροφοριών για την βελτίωση του δασικού δρόμου «Λουτρά της Αφροδίτης» - «Κακοσκάλι» εντός του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα, μήκους 1800 μέτρων και πλάτους από τρία έως έξι μέτρα, με μέσο όρο τα τέσσερα.

Σύμφωνα με την μελέτη, δεν αναμένεται ούτε κατά το στάδιο κατασκευής, ούτε κατά το στάδιο λειτουργίας του έργου να επηρεαστούν οι υφιστάμενες και οι μελλοντικές χρήσεις γης, οι ευαίσθητες χρήσεις γης (νοσοκομεία, σχολεία, κτίρια κοινωνικών παροχών) ή οι κατοικημένες και πυκνοκατοικημένες περιοχές από το έργο.

Ωστόσο, κατά το στάδιο κατασκευής, η βελτίωση του δρόμου αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά το περιβάλλον σε ότι αφορά διάφορα είδη πτηνοπανίδας και για να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό βαθμό η όχληση προς αυτά, οι εργασίες θα γίνουν εκτός της αναπαραγωγικής περιόδου.

Ελάχιστες επιπτώσεις ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση ορυκτών καυσίμων από τα οχήματα και μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά το στάδιο της κατασκευής του έργου. Κατά το στάδιο λειτουργίας, η βελτίωση του δρόμου αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά το περιβάλλον κυρίως λόγω επηρεασμού της βλάστησης στα πρανή του δρόμου που θα γίνει η διαπλάτυνση, αλλά παράλληλα αναμένεται να περιορίσει τα επίπεδα οχλήσεων στην περιοχή και ενώ θα δώσει την ευκαιρία στις πυροσβεστικές δυνάμεις να δράσουν γρηγορότερα σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Το έργο περιλαμβάνει σημειακές διαπλατύνεις σε σημεία του δρόμου (τμηματικά) σε συνολικό μήκος 430 μέτρων, ούτως ώστε το τελικό συνολικό πλάτος του δρόμου να ανέρχεται στα 5 μέτρα εκ των οποίων τα 4,5 θα αποτελούν το οδόστρωμα για την διακίνηση των οχημάτων. Στα υπόλοιπα 50 εκατοστά προβλέπεται η εγκατάσταση στηθαίου ασφαλείας.

Παράλληλα, οι σχεδιασμοί προνοούν την αντικατάσταση του επενδυμένου στηθαίου ασφαλείας σε μικρό τμήμα του δρόμου από νέου τύπου στηθαίο ασφαλείας επενδυμένο με ξύλο.

Οι σχεδιασμοί δεν προνοούν την κατασκευή τοίχων ασφαλείας, ερεισμάτων ή αυλακιών, ενώ σε κάποια σημεία του δρόμου προβλέπεται η κατασκευή ιρλανδικών διαβάσεων από μπετόν για παροχέτευση των ομβρίων υδάτων σε κύρια αργάκια.

Το κόστος του έργου εκτιμάται στις 120 χιλιάδες ευρώ και η περίοδος εκτέλεσής του στους τέσσερις μήνες.Η βελτίωση του δρόμου θα τον καταστήσει ασφαλή για χρήση από κοινό και υπηρεσιακούς και θα επιτρέψει την ταχύτερη και ασφαλέστερη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων σε περίπτωση πυρκαγιάς, καθώς και την ασφαλέστερη εκκένωση του πάρκου από τους επισκέπτες.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι εργασίες βελτίωσης του δρόμου θα γίνουν με μηχανικά μέσα (ερπυστριοφόρος εκσκαφέας / φορτωτήρας εφοδιασμένος με υδραυλική σφύρα τύπου Poclein, ερπυστριοφόρος προωθητής γαιών, ελαστικοφόρος εκσκαφέα / φορτωτήρας τύπου digger, φορτηγά οχήματα μεταφοράς υλικού, βυτιοφόρο όχημα μεταφοράς νερού, εξομαλυντήρας γαιών τύπου grader).

Σημειώνεται ότι κατά το στάδιο λειτουργίας του δρόμου δεν προβλέπονται οποιεσδήποτε επιπλέον εργασίες συντήρησης. Αντ’ αυτού, θα γίνεται περιοδική συντήρηση του δρόμου με μηχανικά μέσα, όπως η συνήθης δραστηριότητα για αγροτικούς και δασικούς δρόμους.