Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Υγεία

SOS από τον ECDC για την εξάπλωση της γρίπης των πτηνών – Πρωτοφανής έξαρση στην Ευρώπη – Αυξημένος ο κίνδυνος για κρούσματα σε ανθρώπους

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Έχει αναφερθεί ο μεγαλύτερος αριθμός μολυσμένων πτηνών από το 2016 και τετραπλάσια κρούσματα από πέρυσι.

ρωτοφανής αύξηση στις αναφορές για άγρια και οικόσιτα πτηνά μολυσμένα με τον επικίνδυνο ιό Η5Ν1 που προκαλεί γρίπη των πτηνών, παρατηρείται τους τελευταίους μήνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Μεταξύ 6 Σεπτεμβρίου και 14 Νοεμβρίου 2025 αναφέρθηκαν 1.443 περιστατικά σε 26 από τα 27 κράτη-μέλη της. Ο αριθμός αυτός είναι τετραπλάσιος απ’ ό,τι την αντίστοιχη περίοδο του 2024, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλείας των Τροφίμων (EFSA).

Είναι επίσης ο υψηλότερος από τουλάχιστον το 2016, προσθέτει. Τα πτηνά που πλήττονται περισσότερο είναι τα υδρόβια. Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις τα μολυσμένα πτηνά φαίνονται υγιή, με συνέπεια εκτεταμένη μόλυνση του περιβάλλοντος.

Στον αντίποδα, έχουν υπάρξει εξάρσεις με μεγάλο αριθμό θανάτων σε χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ισπανία. Τα κρούσματα αυτά αφορούσαν κοινούς γερανούς.

Τα παραπάνω στοιχεία επισημαίνει και η χθεσινή έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), η οποία έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στους ειδικούς.

Συγκεκριμένα στην έκθεση επισημαίνεται ότι η υψηλή κυκλοφορία του ιού της γρίπης των πτηνών σε πληθυσμούς πτηνών αυξάνει τον κίνδυνο έκθεσης του ανθρώπου σε μολυσμένα ζώα.

Το Κέντρο επισημαίνει ότι πρέπει να ενημερωθεί το κοινό για τον κίνδυνο μόλυνσης από τα πτηνά. Είναι επίσης απαραίτητη η λήψη των απαιτούμενων μέτρων προστασίας από οποιονδήποτε κινδυνεύει να εκτεθεί σε αυτά. Στις ομάδες υψηλού κινδύνου συμπεριλαμβάνονται όσοι ασχολούνται επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά με υψηλού κινδύνου δραστηριότητες. Ενδεικτικά παραδείγματα, όσοι έρχονται σε επαφή με ελεύθερα οικόσιτα πτηνά ή/και με άγρια πτηνά, οι κυνηγοί, οι εργαζόμενοι στην πτηνοτροφία κ.λπ.

Σε περίπτωση έκθεσης σε πτηνό ή ζώο που έχει μολυνθεί γρίπη των πτηνών, απαιτείται επιτήρηση για 10-14 ημέρες. Εάν υπάρξουν συμπτώματα, συνιστάται αυτοαπομόνωση και άμεσος ιατρικός έλεγχος.

huffingtonpost.gr

Tags

ΥΓΕΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα