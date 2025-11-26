«Καμία σύγκρουση συμφερόντων»: Αντιπαράθεση για το παράρτημα του ΕΚΠΑ - Ο Αρχιεπίσκοπος απαντά στον Ανδρέα Δημητρίου

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου δεν εστιάζει σε πρόσωπα και αξιώματα, αλλά δρα με ευγνωμοσύνη για την πολύχρονη ανεκτίμητη προσφορά τόσο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) όσο και άλλων Πανεπιστημίων της Ελλάδος προς τον Κυπριακό Ελληνισμό, αφουγκραζόμενη τις ανησυχίες των νέων και παραμένοντας συντονισμένη με τις ανάγκες της εποχής, αναφέρεται σε ανακοίνωση του του Αρχιεπισκοπικού Γραφείου.

Η ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής απαντά σε ανοιχτή επιστολή του ομότιμου καθηγητή των Πανεπιστημίων Κύπρου και Λευκωσίας και μέλους της Κυπριακής Ακαδημίας, Γραμμάτων, Τεχνών και Επιστημών, Ανδρέα Δημητρίου, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου, με την οποία εξέφραζε ανησυχία και ενόχληση για την εμπλοκή του Προκαθήμενου της Εκκλησίας της Κύπρου στη δημιουργία παραρτήματος στην Κύπρο από το ΕΚΠΑ.

Σε ανοικτή του επιστολή προς τον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο η οποία κοινοποιείται, μεταξύ άλλων, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον Πρέσβη της Ελλάδας στην Κύπρο, ο κ. Δημητρίου, ο οποίος διετέλεσε και Υπουργός Παιδείας, αναφέρει ότι ο Προκαθήμενος της Κυπριακής Εκκλησίας μετέχει στο Συμβούλιο του παραρτήματος του ΕΚΠΑ, «ιδιότητα που δεν συνάδει με την ιδιότητα και τον ρόλο του Αρχιεπισκόπου». «Ενώ μετέχετε στο συμβούλιο αυτό, παραχωρείτε στο ΕΚΠΑ κτήρια που ανήκουν στην εκκλησία, γεγονός που αποτελεί κλασικό παράδειγμα σύγκρουσης συμφερόντων» προσθέτει.

Αφενός, συνεχίζει, ο Αρχιεπίσκοπος είναι εκπρόσωπος ευρύτερων συμφερόντων, που περιλαμβάνουν την Κυπριακή Δημοκρατία, την ελληνοκυπριακή κοινότητα, τα δημόσια ιδρύματα της Κύπρου και φυσικά την Κυπριακή Εκκλησία, «αφετέρου, μετέχοντας στο συμβούλιο αυτό, γίνεστε εκπρόσωπος των συμφερόντων ενός πανεπιστημιακού παραρτήματος».

«Δεν είναι απαραίτητο τα συμφέροντα και οι προτεραιότητες όλων αυτών των θεσμών στην Κύπρο να ευθυγραμμίζονται με τα συμφέροντα του παραρτήματος ενός πανεπιστημίου, έστω του ΕΚΠΑ, που θα λειτουργεί ως ιδιωτικό πανεπιστήμιο» συμπληρώνει.

Λέει ακόμη ότι η προτίμηση που δείχνει προς το παράρτημα αυτό εις βάρος δημόσιων ακαδημαϊκών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Κύπρου, όπως η Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών, η Κυπριακή Βιβλιοθήκη και το Πανεπιστήμιο Κύπρου «προκαλεί ιδιαίτερη ενόχληση γιατί δείχνει ότι η Εκκλησία της Κύπρου υποτιμά την προσφορά και τον ρόλο αυτών των ιδρυμάτων στην ανάπτυξη του τόπου και την διατήρηση του εθνικού και του διεθνούς ρόλου τους, που είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην σημερινή συγκυρία».

Εξάλλου, ο κ. Δημητρίου λέει ότι το παράρτημα του ΕΚΠΑ «δεν θα αποτελέσει ποτέ πρώτη προτεραιότητα για τους Ελλαδίτες ή τους Ελληνοκύπριους μαθητές» για διάφορους λόγους, μεταξύ άλλων, διότι το παράρτημα αυτό θα έχει δίδακτρα «γεγονός που το θέτει σε μη ανταγωνιστική θέση ως προς όλα τα δημόσια ιδρύματα».

Σε άλλο σημείο της επιστολής του ο κ. Δημητρίου κάνει λόγο για «λαϊκισμό του Πρύτανη του ΕΚΠΑ, ο οποίος, προκειμένου να ικανοποιήσει τους δικούς του σχεδιασμούς, δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι η ίδρυση του παραρτήματος αυτού εξυπηρετεί έναν μεγάλο εθνικό στόχο». Επιτρέπετε, συνεχίζει «στον Πρύτανη του ΕΚΠΑ να παραβιάζει κάθε ακαδημαϊκή δεοντολογία. Η στάση του Πρύτανη είναι και εθνικά ακροβατική γιατί υπονομεύει τις καλές σχέσεις των Κυπριακών ιδρυμάτων και θεσμών με τους Ελληνικούς θεσμούς».

Καταληκτικά ο κ. Δημητρίου αναφέρει ότι δεν έχει καμία αρνητική στάση ως προς την κάθοδο του ΕΚΠΑ ή άλλων Ελληνικών Πανεπιστημίων στην Κύπρο και εκφράζει την ελπίδα ότι η επιστολή αυτή θα συμβάλει στην «άρση των λαθών που ακόμη γίνονται».

Απαντώντας, η Αρχιεπισκοπή, αναφέρει ότι "σε μίαν εποχή όπου οι δημόσιες τοποθετήσεις συχνά θολώνουν την πραγματικότητα από βεβιασμένες κρίσεις, είναι σημαντικό να υπενθυμίζεται ότι τέτοιου είδους παραπλανητικά δημοσιεύματα δεν συμβάλλουν στην πρόοδο ούτε της παιδείας ούτε της κοινωνίας".

Προσθέτει ότι "η Εκκλησία της Κύπρου υπήρξε διαχρονικά ο θεμέλιος λίθος της κυπριακής παιδείας, στηρίζοντας τα ελληνικά γράμματα σε περιόδους ιδιαίτερα δύσκολες για την επιβίωση του κυπριακού ελληνισμού, δίνοντας φωνή στον υπόδουλο ελληνισμό".

Όπως αναφέρει η Αρχιεπισκοπή, "η προσφορά της Εκκλησίας Κύπρου δεν περιορίζεται μόνο στο παρελθόν, αλλά συνεχίζει ενεργά και στο παρόν, με πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ακαδημαϊκή εκπαίδευση της νήσου μας".

Για την αναφορά Δημητρίου, "σε λαϊκισμούς του Πρύτανη του ΕΚΠΑ και σε παγίδευση του Μακαριωτάτου" η Ιερά Αρχιεπισκοπή σημειώνει ότι οι σχολιασμοί και εκτιμήσεις του Κύπριου ακαδημαϊκού, "δεν ευσταθούν και μάλιστα, τέτοιου είδους σχολιασμοί, δεν ανταποκρίνονται στο ακαδημαϊκό επίπεδο".

"Ως Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου δεν εστιάζουμε σε πρόσωπα και αξιώματα, αλλά δρούμε με ευγνωμοσύνη για την πολύχρονη ανεκτίμητη προσφορά τόσο του ΕΚΠΑ όσο και άλλων πανεπιστημίων της Ελλάδος προς τον κυπριακό ελληνισμό, αφουγκραζόμενοι τις ανησυχίες των νέων μας και παραμένοντας συντονισμένοι με τις ανάγκες της εποχής" συνεχίζει η επιστολή εκ μέρους του Μακαριωτάτου.

Σχετικά με τα όσα αναφέρονται στην ανοικτή επιστολή του Ανδρέα Δημητρίου, "περί έξωσης δημοσίων κυπριακών ιδρυμάτων από τα κτίρια της Εκκλησίας της Κύπρου" η Αρχιεπισκοπή απαντά ότι "ουδόλως ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αφού οι μεταξύ μας συμφωνίες περιέχουν όρο περί πρόωρου τερματισμού με ειδοποίηση, όπως και έχει γίνει, δηλαδή ουδέποτε η Εκκλησία της Κύπρου θα ενεργήσει αντισυμβατικά στους αντισυμβαλλομένους της των οποίων τα δικαιώματα σέβεται κατ’ απόλυτο τρόπο".

Επιπρόσθετα, "η Εκκλησία της Κύπρου και συγκεκριμένα η Ιερά Μονή Κύκκου έχει πρόσφατα αποφασίσει την παραχώρηση του ιστορικού χώρου της Ιερατικής Σχολής, ενός τεράστιου και ιδιαίτερα λειτουργικού κτιριακού συγκροτήματος, για τη στέγαση της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών".

Η Αρχιεπισκοπή Κύπρου, καταλήγει αναφέροντας ότι "παραμένει και θα παραμείνει σταθερά δίπλα στην εκπαιδευτική κοινότητα, επιδεικνύοντας υψηλό δείκτη ενσυναίσθησης στις ανάγκες των νέων μας και στο δικαίωμά τους για ίση μετοχή στο αγαθό της παιδείας κι αυτό, γιατί η παιδεία είναι υπόθεση όλων μας και απαιτεί ενότητα, σοβαρότητα και αφοσίωση".

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ