Για πρώτη φορά η αφή της Ολυμπιακής Φλόγας έγινε εντός του Αρχαιολογικού Μουσείου της Αρχαίας Ολυμπίας παρουσία της νέας προέδρου της ΔΟΕ (βίντεο-εικόνες)

Η Ελλάδα βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο του Ολυμπισμού και του Ολυμπιακού πνεύματος. Στην Αρχαία Ολυμπία άναψε την Τετάρτη (26/11) η Φλόγα που θα ταξιδέψει μέχρι το Μιλάνο και συγκεκριμένα την Κορτίνα, όπου τον Φεβρουάριο του 2026 θα διεξαχθούν οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες.

Δυστυχώς, φέτος ο καιρός τα χάλασε στους διοργανωτές και η Τελετή της Αφής δεν μπόρεσε να διεξαχθεί όπως είθισται στον αρχαίο Στάδιο της Ολυμπίας. Η αλλαγή χώρου κρίθηκε απαραίτητη, λόγω των προβλέψεων για τις καιρικές συνθήκες μ’ αποτέλεσμα η τελετή φέτος να γίνει στον εσωτερικό χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου, κάτι που δεν επέτρεψε την παρουσία χιλιάδων θεατών, όπως αναμενόταν.

Η Τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας ξεκίνησε με ομιλίες των επισήμων στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Η αφή της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ολοκληρώθηκε με την Πρωθιέρεια, Μαίρη Μηνά να παραδίδει τη Φλόγα στον Πέτρο Γκαϊδατζή, χάλκινο Ολυμπιονίκη στην κωπηλασία,ο οποίος ήταν ο πρώτος λαμπαδηδρόμος.

Να σημειωθεί πως η Κίρστι Κόβεντρι παρέστη για πρώτη φορά ως πρόεδρος της ΔΟΕ στην Τελετή Αφής της Φλόγας.

Στις 20 Μαρτίου 2025, η πρώην κολυμβήτρια από τη Ζιμπάμπουε εξελέγη πρόεδρος της ΔΟΕ, καθιστώντας την πρώτη γυναίκα και την πρώτη Αφρικανή που αναλαμβάνει αυτή τη θέση στην 130χρονη ιστορία του οργανισμού.

H Πρόεδρος της ΔΟΕ Κίρστι Κόβεντρι εμφανώς συγκινημένη τόνισε: «Θα ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη στον ελληνικό λαό, στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Διαφυλάσσοντας την κληρονομιά των Ολυμπιακών Αγώνων, διασφαλίζετε ότι αυτή η διαχρονική παράδοση συνεχίζει να εμπνέει τον κόσμο. Κάθε φορά που η Ολυμπιακή φλόγα ανάβει εδώ σε αυτόν τον ιερό τόπο, μας υπενθυμίζεται από πού προέρχονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες – και οι διαχρονικές αξίες που αντιπροσωπεύουν.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που βιώνω την αφή της Ολυμπιακής φλόγας και είμαι γεμάτη με τόσα πολλά συναισθήματα αυτή τη στιγμή. Νιώθω ευγνωμοσύνη για το παρελθόν μας, ελπίδα για το μέλλον μας και έμπνευση από αυτά που μας ενώνουν. Το Μιλάνο Κορτίνα θα είναι οι πρώτοι Αγώνες της ζωής μου, και η επιστροφή μου στην Ελλάδα, όπου εξελέγην πρόεδρος πριν από λίγους μήνες, κάνει αυτή τη στιγμή ακόμα πιο ουσιαστική. Νιώθω σαν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον να ενώνονται σε αυτή τη μοναδική στιγμή».

Στην Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας, παρέστησαν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο επίτιμος πρόεδρος της ΔΟΕ, Τόμας Μπαχ, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Milano Cortina, Τζιοβάνι Μαλαγκό, το μέλος της ΔΟΕ στην Ελλάδα, Σπύρος Καπράλος, o Aναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, Αριστείδης Παναγιωτόπουλος και πολλοί άλλοι επίσημοι.

Πρώτος Λαμπαδηδρόμος ήταν ο Ολυμπιονίκης Πέτρος Γκαϊδατζής που πήρε τη Φλόγα από τα χέρια της Πρωθιέρειας Μαίρης Μηνά και μετά, μαζί με την Ιταλίδα Ολυμπιονίκη Στεφανία Μπελμόντο, ξεκίνησαν το ταξίδι του κορυφαίου Ολυμπιακού συμβόλου. Στη συνέχεια η Ολυμπιακή Φλόγα αφού πέρασε από το μνημείο του Βαρώνου Πιερ ντε Κουμπερτέν, συνέχισε για πρώτη φορά στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας με Λαμπαδηδρόμο τον Ολυμπιονίκη και Πρόεδρο της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας Δημοσθένη Ταμπάκο.

Στην Τελετή Αφής, την Xoρογραφία των Ιερειών και των Κούρων εμπνεύστηκε η μοναδική Χορογράφος Αρτεμις Ιγνατίου με τη μουσική επιμέλεια του συνθέτη Δημήτρη Παπαδημητρίου.

Τον Ολυμπιακό Ύμνο ερμήνευσε η σοπράνο κολορατούρα Χριστίνα Πουλίτση και τους Εθνικούς Ύμνους Ελλάδας και Ιταλίας η παιδική χορωδία της Ιταλικής Σχολής Αθηνών. Το ποίημα «Το φως της Ολυμπίας» του Τάκη Δόξα απήγγειλε ο σπουδαίος ηθοποιός Γιάννη Στάνκογλου, ενώ την τελετή παρουσίασε η καταξιωμένη δημοσιογράφος Δώρα Αναγνωστοπούλου.

Ακολούθησαν οι χαιρετισμοί των επισήμων με τον Πρόεδρο της ΕΟΕ Ισίδωρο Κούβελο να λέει μεταξύ άλλων: «Σήμερα, σε αυτή την ιερή γη, μια γη όπου ο ίδιος ο χρόνος φαίνεται να σταματά, όπου οι πέτρες εξακολουθούν να ψιθυρίζουν τις ιστορίες των πρώτων αθλητών είμαστε όλοι εδώ μαζί, για άλλη μια φορά, για ένα Φως που δεν ανήκει σε ένα έθνος, αλλά σε όλη την ανθρωπότητα».

huffingtonpost.gr