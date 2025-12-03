Πώς να φορτίσετε το κινητό σας τηλέφωνο για να μην καταστραφεί η μπαταρία

Το κινητό τηλέφωνο έχει γίνει η συσκευή που χρησιμοποιούμε περισσότερο από κάθε άλλη μέσα στην ημέρα. Αν και μέρος της ρουτίνας μας, η φόρτισή του καλό είναι να ακολουθεί ορισμένους κανόνες.

Η σωστή φόρτιση του κινητού τηλεφώνου είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της μπαταρίας του σε καλή κατάσταση και άρα την επίτευξη του μέγιστου δυνατού χρόνου ζωής της.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν πως αυτό δεν είναι θέμα τύχης, αλλά μπορεί να επιτευχθεί αν τηρούμε ορισμένους απλούς κανόνες. Ακολουθούν ορισμένοι από τους πολύ βασικούς, σύμφωνα με την εταιρεία ενέργειας Endesa.

Πρώτα απ' όλα, κάθε μάρκα χρησιμοποιεί τα δικά της πρότυπα φόρτισης, με συγκεκριμένες τάσεις και ρεύματα. Συνεπώς, η χρήση ενός γενικού φορτιστή ή ενός από διαφορετικό μοντέλο μπορεί να προκαλέσει πιο αργή ή αναποτελεσματική φόρτιση της συσκευής.

Στην πρίζα ούτε άδεια αλλά ούτε και γεμάτη μπαταρία

Μια βασική συμβουλή έχει να κάνει με το πόσο άδεια ή γεμάτη πρέπει να είναι η μπαταρία του κινητού μας την ώρα που θα τη φορτίσουμε.

Επ' αυτού, οι ειδικοί συστήνουν:

Αποφύγετε να αφήσετε την μπαταρία να αποφορτιστεί πλήρως ή να τη φορτίσετε πλήρως.

Δεν συνιστάται η φόρτιση του τηλεφώνου σας πάνω από 80%, καθώς αυτό μπορεί να υποβαθμίσει την μπαταρία και να μειώσει τη διάρκεια ζωής της. Επίσης, δεν συνιστάται να αφήνετε τη φόρτιση να πέσει κάτω από το 20%, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει τη χωρητικότητά της.

Ιδανικά, θα πρέπει να διατηρείτε το επίπεδο φόρτισης μεταξύ 20% και 80% για να διατηρήσετε την υγεία και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Πηγή: iefimerida.gr