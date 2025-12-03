ΧΑΚ: Διαγραφή Ονομαστικών Χρεογράφων Αναπτύξεως

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακολινωσε την αναστολή διαπραγμάτευσης των Ονομαστικών Χρεογράφων Αναπτύξεως 1ης Σειράς 2015, Λήξης 2025 με επιτόκιο 4,00% και κωδικό ΚΧ101Α15/ GB101A15 από τις 4 Δεκεμβρίου 2025 μέχρι και τις 8 Δεκεμβρίου 2025 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι δηλαδή την εκκαθάριση όλων των συναλλαγών ενόψει της διαγραφής των τίτλων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η διαγραφή των πιο πάνω Ονομαστικών Χρεογράφων Αναπτύξεως θα γίνει στις 9 Δεκεμβρίου 2025.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε για προστασία των επενδυτών σύμφωνα με το Άρθρο 183 του Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου.