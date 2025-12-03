Ανάλυση Sky News: Γιατί ο Πούτιν δεν θα συμφωνήσει με το τελευταίο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία

Γυναίκα στη Λεμεσό απείλησε να πυρπολήσει το σπίτι λόγω δικαστικού εντάλματος έξωσης – Στο σημείο δυνάμεις της Αστυνομίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ

Γυναίκα στη Λεμεσό απείλησε ότι θα πυρπολήσει το σπίτι της επειδή εκδόθηκε δικαστικό διάταγμα έξωσης από την οικία το οποίο επιδόθηκε σήμερα από δικαστικούς επιδότες.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ενώ ανέλαβαν δράση και διαπραγματευτές του αστυνομικού σώματος για να πείσουν τη γυναίκα να παραδώσεις του κύλινδρους αερίου που είχε στο σπίτι.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα κλείστηκε στο σπίτι με τον γιο της και απειλούσε ότι θα βάλει φωτιά εάν προχωρούσε η διαδικασία της έξωσης.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση η γυναίκα πείσθηκε να παραδώσει τους κυλίνδρους στα μέλη της Αστυνομίας.

