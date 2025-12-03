«Μαγικό φίλτρο και θαυματουργή θεραπεία»: Κατηγορηματική διάψευση Μονής Κύκκου για δημοσίευμα στο διαδίκτυο

Η Ιερά Μονή Κύκκου τοποθετήθηκε επίσημα, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα παραπλανητικά δημοσιεύματα που κυκλοφορούν σε ιστοσελίδα του διαδικτύου και αποδίδουν στους μοναχούς της Μονής «ανακάλυψη θαυματουργής θεραπείας» για προβλήματα στις αρθρώσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αδελφότητας, τα δημοσιεύματα που παρουσιάζουν τους μοναχούς να θεραπεύουν «σε 30 ημέρες» και τον Ηγούμενο να αποκαλύπτει «μυστική συνταγή που κρατούσαν κρυφή επί γενεές», είναι παντελώς ψευδή και ανυπόστατα. Η Μονή επισημαίνει ότι ουδέποτε υπήρξε τέτοια δραστηριότητα, ούτε παρασκευή ή διάθεση οποιουδήποτε θεραπευτικού σκευάσματος.

Η ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος, καθώς και οι πατέρες της Μονής, λειτουργούν με σοβαρότητα και ευθύνη απέναντι στην αποστολή τους και στους ανθρώπους που απευθύνονται σε αυτούς. Ως εκ τούτου, καταδικάζουν απερίφραστα κάθε προσπάθεια παραπληροφόρησης που στοχεύει -όπως αναφέρουν- στη οικονομική εκμετάλλευση ανθρώπων που υποφέρουν.

Η Μονή αναφέρει ότι η οικονομική στόχευση των δημιουργών της ψευδούς είδησης είναι πρόδηλη, αφού στο τέλος της ιστοσελίδας οι πολίτες καλούνται να προχωρήσουν σε «παραγγελία», συνοδευόμενη από αντίστοιχη πληρωμή.

Προτρέπει δε το κοινό να μην δίνει καμία σημασία σε τέτοιου είδους δημοσιεύματα και να μην εκδηλώνει οποιοδήποτε ενδιαφέρον.

«Χυδαίο»

Μιλώντας στο politis.com.cy ο πατέρας Παρασκευάς Παπαμιχαήλ- Διευθυντής Γραφείου Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας, χαρακτήρισε το δημοσίευμα «χυδαίο, που γίνεται στα πλαίσια μιας προσπάθειας αποδόμησης».

Να σημειωθεί ότι στο δημοσίευμα εμφανίζεται ο «Πατήρ Ανδρέας» να διαφημίζει το σκεύασμα και να ανακοινώνει «προσφορά περιορισμένου χρόνου». Επί τούτου, ο π. Παρασκευάς υπογράμμισε ότι στη Μονή δεν υπάρχει ηγούμενος με το όνομα Ανδρέας, γεγονός που επιβεβαιώνει την πλαστότητα και τον παραπλανητικό χαρακτήρα της «είδησης».

Όπως ανέφερε, η Μονή εξετάζει το ενδεχόμενο να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές για διερεύνηση της υπόθεσης και εντοπισμό των υπευθύνων.