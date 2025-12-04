Λαμπερή Βραδιά Φιλανθρωπίας από το UCLan Cyprus και το Inner Wheel Club of Larnaca-Kition

Το Inner Wheel Club of Larnaca-Kition και το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus διοργάνωσαν για ακόμη μια χρονιά το Φιλανθρωπικό Christmas Catwalk, υπό την αιγίδα του Δήμου Λάρνακας. Σε μια αίθουσα γεμάτη παλμό και λάμψη, το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει μια ξεχωριστή επίδειξη μόδας με εορταστικές δημιουργίες που ανέδειξαν το ταλέντο και τη δημιουργικότητα Κύπριων σχεδιαστών και φοιτητών, σε απόλυτα γιορτινή ατμόσφαιρα.

Η εκδήλωση που διοργανώθηκε στο Radisson Blu στις 3 Δεκεμβρίου 2025, προσέφερε στους παρευρισκόμενους την ευκαιρία να δουν από κοντά μοναδικές συλλογές των TOMMAZO, Natalia Christofi, Saro Jacques, SophiaK, και Afroditi Hera, που έκλεψαν τις εντυπώσεις.

Ξεχωριστή παρουσία είχαν οι δημιουργίες των φοιτητών του προγράμματος BA (Hons) Fashion Design του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus, οι οποίοι παρουσίασαν εντυπωσιακές εορταστικές και βραδινές συλλογές. Οι σύγχρονες και κομψές δημιουργίες τους αποτύπωσαν την ουσία της εορταστικής περιόδου με μια νότα διαχρονικής φινέτσας.

Την εκδήλωση παρουσίασαν ο μοναδικός Λάκης Γαβαλάς και η λαμπερή Γιώτα Κουφαλίδου, Την καλλιτεχνική επιμέλεια και τον σχεδιασμό του concept είχε ο Παντελής Παντελή δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα που ανέδειξε την εξαιρετική αισθητική της εκδήλωσης.

Μέρος των εσόδων του Christmas Catwalk θα διατεθεί για την ενίσχυση του έργου του Συσσιτίου Λάρνακας και του Συνδέσμου Ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση Λάρνακας.

Ευχαριστίες:

Hair by: Kevin Murphy Team

Makeup by: Barbara Nikolakaki

Shoes by: Shoebox

Model Agency: Top Models Agency CY

Χορηγοί: Radisson Blu Hotel Larnaca, Petrolina, McDonald’s Cyprus, Midea, Nicoptics, Party Guide, Neophytou Jewellery, Bioland, Zafiris Printers, Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας, Africanos, Apopsis, Evry’s Beauty, Metro Supermarket, MSC Latouros Investments LTD, Vision Studio, Robinson Cyprus, Think Bolder, Recital Pro Sound, Lighting & Event Gear, Αντώνης Σκαρής ΛΤΔ