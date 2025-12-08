Χριστούγεννα: Από την Αθήνα ως τη Νέα Υόρκη, οι μεγάλες πόλεις «φορούν τα γιορτινά τους» (φωτος + βίντεο)

Σε ρυθμούς… Χριστουγέννων έχει πλέον όλος ο πλανήτης, με τις πόλεις να είναι στολισμένες με πολύχρωμα φωτάκια στην πιο όμορφη εποχή του χρόνου.

Η Αθήνα έχει στολιστεί, ενώ το χριστουγεννιάτικο δέντρο της άναψε και η Θεσσαλονίκη σε μια φαντασμαγορική εκδήλωση. Η Νέα Υόρκη, ιδανικός χριστουγεννιάτικος προορισμός, άναψε τα λαμπάκια του περίφημου δέντρου στο Rockefeller Center, ενώ φωταγωγήθηκε και το χριστουγεννιάτικο δέντρο στη Βηθλεέμ, μετά από δύο χρόνια πολέμου.

Επιλέξαμε και σας παρουσιάζουμε μερικές φωτογραφίες από διαφορετικές γωνιές του κόσμου, για να μπείτε και εσείς στο εορταστικό κλίμα.

Ντόρτμουντ, Γερμανία (EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF).

Τσεχία, EPA/MARTIN DIVISEK.

Ένας δρομέας, ντυμένος Γκριντς στη Γερμανία (REUTERS).

Η Μελάνια Τραμπ διαβάζει παραμύθια στα παιδάκια στο Children’s National Hospital (REUTERS).

Η Κέιτ Γουίνσλετ παρευρίσκεται στην εκδήλωση της βασιλικής οικογένειας «Μαζί τα Χριστούγεννα» στο Αββαείο του Γουέστμινστερ (REUTERS).

Το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο στη Βηθλεέμ (REUTERS).

Το 2026 περιμένει η Μόσχα (REUTERS).

Χαρούμενα τα παιδάκια στην Ιρλανδία (REUTERS).

Φωτισμένη λεωφόρος των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι (REUTERS).

Εικόνα από τη Βραζιλία (REUTERS).

Στολισμένο το Σύνταγμα (SOOC).

Το υπέροχο δέντρο στο Rockefeller Center (REUTERS/Kylie Cooper).

Radio City, Νέα Υόρκη (REUTERS/Eduardo Munoz).

Στις Βρυξέλλες (REUTERS/Yves Herman).

Κι επειδή γιορτές χωρίς Στρασβούργο δεν γίνεται, ορίστε κι ένα βίντεο από την «πρωτεύουσα των Χριστουγέννων»:

