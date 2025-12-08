Χριστούγεννα: Από την Αθήνα ως τη Νέα Υόρκη, οι μεγάλες πόλεις «φορούν τα γιορτινά τους» (φωτος + βίντεο)

Σε ρυθμούς… Χριστουγέννων έχει πλέον όλος ο πλανήτης, με τις πόλεις να είναι στολισμένες με πολύχρωμα φωτάκια στην πιο όμορφη εποχή του χρόνου.
Η Αθήνα έχει στολιστεί, ενώ το χριστουγεννιάτικο δέντρο της άναψε και η Θεσσαλονίκη σε μια φαντασμαγορική εκδήλωση. Η Νέα Υόρκη, ιδανικός χριστουγεννιάτικος προορισμός, άναψε τα λαμπάκια του περίφημου δέντρου στο Rockefeller Center, ενώ φωταγωγήθηκε και το χριστουγεννιάτικο δέντρο στη Βηθλεέμ, μετά από δύο χρόνια πολέμου.
Επιλέξαμε και σας παρουσιάζουμε μερικές φωτογραφίες από διαφορετικές γωνιές του κόσμου, για να μπείτε και εσείς στο εορταστικό κλίμα.
