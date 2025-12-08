Ολοκληρώθηκε το Φεστιβάλ Χορού “Dancing Pulse” με συμμετοχή άνω των 280 χορευτών

Με εντυπωσιακή ανταπόκριση και για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά ολοκληρώθηκε το Φεστιβάλ Χορού “Dancing Pulse” με την συμμετοχή πάνω από 280 χορευτές στη φετινή διοργάνωση.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για μια συνδιοργάνωση του Σωματείου «Dance Culture Pafos» και του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου Πάφου.

Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στο Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο στις 6 και 7 Δεκεμβρίου, προσφέροντας στο κοινό δύο εντυπωσιακές βραδιές υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου. Το Φεστιβάλ άνοιξε το Σάββατο με την πρώτη παράσταση και κορυφώθηκε την Κυριακή, παρουσιάζοντας μια πλούσια ποικιλία χορευτικών ειδών που ανέδειξαν τη δυναμική και το ταλέντο της νεολαίας της πόλης μας.

Στις δύο παραστάσεις συμμετείχαν περισσότεροι από 280 χορευτές από σχολές χορού της Πάφου, οι οποίοι παρουσίασαν έργα κλασικού και νεοκλασικού μπαλέτου, σύγχρονου χορού, commercial, hip-hop και jazz.

Το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει μια ξεχωριστή παλέτα χορευτικών προσεγγίσεων, που ανέ-δειξαν τόσο την τεχνική κατάρτιση όσο και τη δημιουργικότητα των νέων χορευτών. Παράλληλα, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκαν εξειδικευμένα σεμινάρια, προσφέροντας σε παιδιά και εφήβους πολύτιμες ευκαιρίες εκπαίδευσης και επαφής με επαγγελματίες του χώρου. Τα σεμινά-ρια εμπλούτισαν ακόμη περισσότερο τον θεσμό και ενίσχυσαν την καλλιτεχνική εξωστρέφεια της πόλης.

Ο Δήμαρχος Πάφου, κ. Φαίδωνας Φαίδωνος, χαιρετίζοντας στη παράσταση ανέφερε ότι «Το ‘Dancing Pulse’ αποτελεί έναν καθιερωμένο πλέον θεσμό που ενισχύει την πολιτιστική συμμετοχή, γίνεται κάθε χρόνο πιο συμμετοχικό και πιο δημιουργικό, και ενδυναμώνει τη θέση της Πάφου ως πόλης που στηρίζει και προωθεί τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση. Το Φεστιβάλ αποδεικνύει τη σημασία που δίνουμε στον πολιτισμό και επιβεβαιώνει ότι ο πολιτισμός στην πόλη μας βρίσκεται σε σταθερά ανοδική πορεία».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Πάφου σημείωσε ότι η διοργάνωση αυτή «αναδεικνύει το πάθος, το ταλέντο και τη δημιουργικότητα της νέας γενιάς, ενώ παράλληλα ενισχύει τον στόχο του Συμβουλίου για ενεργό συμμετοχή των νέων στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης».

Η επιτυχία της φετινής διοργάνωσης αντανακλά την άψογη συνεργασία των διοργανωτών, εκπαιδευτών, εθελοντών και φυσικά των ίδιων των χορευτών, οι οποίοι αποτελούν την ψυχή του Φεστιβάλ.

Το «Dancing Pulse» συνεχίζει να εμπλουτίζει τον πολιτιστικό χάρτη της Πάφου, να εμπνέει τη νέα γενιά δημιουργών και να καθιερώνει την πόλη μας ως ένα ζωντανό κέντρο πολιτιστικής δράσης, καταλήγει η ανακοίνωση.