Epic Street Fest Xmas edition: έρχεται το πιο επικό πάρτι των Χριστουγέννων!

Πιστή στο ραντεβού της όπως κάθε Χριστούγεννα, η Epic παρουσιάζει και φέτος το Epic Street Fest Xmas Edition, το καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο party που υπόσχεται να γεμίσει το κέντρο της Λευκωσίας με μαγεία, ενέργεια και γιορτινή διάθεση.

Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, από τις 15:00 έως τα μεσάνυχτα, η πλατεία Σπυριδάκη στη Λεωφ. Μακαρίου στη Λευκωσία μεταμορφώνεται στον απόλυτο γιορτινό προορισμό για το πιο epic street party των γιορτών.

Το Epic Street Fest Xmas Edition θα προσφέρει για ακόμη μια φορά μια festive street εμπειρία με λαχταριστό street food, cocktails, ζεστά ροφήματα, γλυκά, και μουσική από DJs που θα κρατήσουν το κέφι ψηλά μέχρι τα μεσάνυχτα.

Η βραδιά θα έχει άκρως γιορτινή ατμόσφαιρα και αρκετές εκπλήξεις. Μην παραλείψετε να περάσετε και από το περίπτερο της Epic για μία μεγάλη έκπληξη, όπου ένας τυχερός θα κερδίσει ένα iPhone 17 Pro!

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος τo Epic Street Fest έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα αφού τα έσοδα από τις ενοικιάσεις των περιπτέρων φαγητού και ποτού θα δοθούν στο πολυδύναμο κέντρο του Δήμου Λευκωσίας.

Δίνουμε ραντεβού λοιπόν, το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου στο Epic Street Fest Xmas Edition και σας περιμένουμε για μια βραδιά γεμάτη Χριστούγεννα!