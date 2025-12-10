Κεκλεισμένων θυρών συνεδριάζει για φορολογική μεταρρύθμιση η Επ. Οικονομικών

Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο highway Λεμεσού/Λευκωσίας - Κλειστή η έξοδος Χαλεπιανών μετά από τροχαίο

Μετά τις κοινές ανακοινώσεις την Τρίτη του Υπουργού Οικονομικών με την Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών, Βουλευτή του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου και εκπροσώπους των κομμάτων ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ, τα νομοσχέδια της φορολογικής μεταρρύθμισης επανήλθαν στην Επιτροπή για να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις.

Η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών για τη Φορολογική Μεταρρύθμιση πραγματοποιείται κεκλεισμένων των θυρών το πρωί της Τετάρτης.

Στις δηλώσεις του, ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, είχε αναφέρει ότι «υπήρξε μια μεγάλη σύγκλιση απόψεων και αναμένω ότι στα περιθώρια αυτά που έχει αποδεχθεί η Κυβέρνηση ότι θα υποβληθούν τροποποιήσεις από κόμματα, ούτως ώστε να προχωρήσουμε με τη φορολογική μεταρρύθμιση».

«Είμαστε ως Κυβέρνηση έτοιμοι να αποδεχθούμε κάποια αύξηση του αφορολόγητου ορίου. Έχουμε δεχθεί και κατανοήσει το θέμα της κλιμακωτής επιχορήγησης σε σχέση με τον αριθμό των παιδιών και να αυξηθούν τα όρια των εισοδηματικών κριτηρίων», υπογράμμισε ο κ. Κεραυνός.

Στη συνάντηση του Υπουργού με τα προαναφερθέντα κόμματα αντέδρασε το ΑΚΕΛ. Σε ανάρτησή του στο Χ, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, έκανε λόγο για "υπόσκαψη" των κοινοβουλευτικών διαδικασιών.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΟΡΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

