Στην Κύπρο την Παρασκευή η Μάγια Σάντου - Πρώτη επίσκεψη Μολδαβού Προέδρου μετά από 22 χρόνια

Την πρώτη επίσκεψη Προέδρου της Μολδαβίας στην Κύπρο εδώ και 22 χρόνια θα πραγματοποιήσει την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου η Μάγια Σάντου, έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη. Την ανακοίνωση έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σημειώνοντας ότι η επίσκεψη αποτυπώνει τη βούληση των δύο χωρών να ενισχύσουν ουσιαστικά τις διμερείς τους σχέσεις.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, η Λευκωσία θα υποδεχθεί την Πρόεδρο της Μολδαβίας με ξεκάθαρη πολιτική πρόθεση να ανοίξει νέα σελίδα στη συνεργασία των δύο κρατών σε καίριους τομείς, όπως η δικαιοσύνη, η εκπαίδευση και οι μεταφορές, μέσα από την ολοκλήρωση εκκρεμών συμφωνιών που θα αποφέρουν πρακτικά οφέλη στους πολίτες.

Παράλληλα, η Κυπριακή Δημοκρατία θα επαναβεβαιώσει την αμέριστη στήριξή της στην ευρωπαϊκή πορεία της Μολδαβίας, αναγνωρίζοντας τη σημαντική μεταρρυθμιστική πρόοδο της χώρας, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σε περιβάλλον υβριδικών απειλών και παραπληροφόρησης. Όπως υπογράμμισε ο κ. Λετυμπιώτης, ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026, η πολιτική διάσταση της διεύρυνσης θα αποτελέσει στρατηγική προτεραιότητα, με βάση την αξιοκρατία και την πλήρη ευθυγράμμιση των υποψήφιων χωρών με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Η Λευκωσία εκφράζει επίσης την εκτίμησή της για τη σταθερή στάση αρχών της Μολδαβίας στο Κυπριακό και χαιρετίζει την πρόσφατη ευθυγράμμισή της με τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ κατά της Τουρκίας. Την ίδια στιγμή, η Κυπριακή Δημοκρατία επαναλαμβάνει τη δική της σταθερή στήριξη στην κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της Μολδαβίας.

«Η επίσκεψη επιβεβαιώνει ότι Κύπρος και Μολδαβία μοιράζονται κοινό όραμα για ένα ειρηνικό και ασφαλές μέλλον», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας ότι σε μια περίοδο διεθνών προκλήσεων, οι δύο χώρες αποδεικνύουν πως μέσα από αλληλεγγύη, αμοιβαίο σεβασμό και ευρωπαϊκή προοπτική οικοδομούνται συμμαχίες με πραγματικό γεωπολιτικό βάθος, προτεραιότητα που θα αποτελέσει βασικό άξονα της Κυπριακής Προεδρίας.