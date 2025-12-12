Ερντογάν και Πούτιν καταδίκασαν τις «απερίσκεπτες ενέργειες» της ΕΕ για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Συνάντηση, που διήρκεσε συνολικά περίπου μιάμιση ώρα είχαν στο Ασχαμπάντ του Τουρκμενιστάν οι Πρόεδροι της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, οι οποίοι συμφώνησαν ότι οι «απερίσκεπτες ενέργειες» από πλευράς ΕΕ για την κατάσχεση των δεσμευμένων ρωσικών αποθεματικών ουσιαστικά «θα οδηγήσουν στην κατεδάφιση του συστήματος Bretton Woods και όλων των θεμελίων και αρχών του διεθνούς χρηματιστικού συστήματος», σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Ανταλλάχθηκαν απόψεις σχετικά με τις επιδιώξεις των Ευρωπαίων να οργανώσουν μια μεγαλεπήβολη απάτη με τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Ο Πρόεδρος [Β. Πούτιν] έδωσε την αντίστοιχη, γνωστή σε όλους, εκτίμηση», δήλωσε ο κ. Πεσκόφ στους δημοσιογράφους, μετά το πέρας της διευρυμένης συνάντησης των δύο αντιπροσωπειών, διάρκειας 40 λεπτών, την οποία διαδέχθηκαν οι τετ-α-τετ συνομιλίες των δύο ηγετών, κατά τη διάρκεια της οποίας «αφιέρωσαν ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή» στο επίμαχο θέμα των ημερών.

Όπως σημειώνει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣΣ μετά την ολοκλήρωση των διμερών διαβουλεύσεων μεταξύ των Προέδρων, που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του Διεθνούς Φόρουμ Ειρήνης και Εμπιστοσύνης, ο Ρώσος Πρόεδρος συνομίλησε όρθιος με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, «ο οποίος συνόδευσε τον Βλαντιμίρ Πούτιν σχεδόν έως την προεδρική αυτοκινητοπομπή».

Σχολιάζοντας τις διμερείς σχέσεις Ρωσίας – Τουρκίας ο εκπρόσωπος Τύπου του Ρώσου Προέδρου δήλωσε ότι «συνολικά οι σχέσεις αναπτύσσονται πολύ καλά σε όλους τους τομείς, υπάρχουν κάποια ζητήματα, αλλά δεν υπάρχουν σοβαρά ζητήματα ανάμεσά μας» και πρόσθεσε ότι κατά τη συνάντηση των δύο ηγετών «έγινε αναλυτική ανταλλαγή απόψεων για τις ουκρανικές, τις περιφερειακές και τις διεθνείς υποθέσεις».

«Η πολυμέρεια και η διαφοροποίηση των σχέσεών μας, ειδικά στον εμπορικό-οικονομικό τομέα, επιτρέπουν να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες στη διεθνή σκηνή, την πίεση τρίτων χωρών», είπε ο κ. Πεσκόφ χωρίς να επεκταθεί σε λεπτομέρειες, αλλά αναφερόμενος προφανώς στις πιέσεις των ΗΠΑ ως προς την ενεργειακή και στρατιωτική-τεχνική συνεργασία Ρωσίας και Τουρκίας.

Οι δύο Πρόεδροι έχουν «μόνιμα ισχύουσες προσκλήσεις» ο ένας στη χώρα του άλλου, σημείωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, τονίζοντας ότι μεταξύ τους «δεν έχουν έλλειψη επικοινωνίας, συνομιλούν μόνιμα, περιεκτικά, γι’ αυτό και τέτοιο πρόβλημα δεν υπάρχει», γι’ αυτό και εφόσον υπάρξει δυνατότητα θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη του κ. Πούτιν στην Τουρκία, είπε ο κ. Πεσκόφ ερωτηθείς σχετικά.

«Υπάρχουν πολλά μεγάλα έργα στην ημερήσια διάταξη. Πρώτα απ’ όλα, φυσικά, η συνέχιση της κατασκευής του “Άκουγιου”. Η τουρκική πλευρά αναμένει την έγκαιρη έναρξη της λειτουργίας του σταθμού. Η “Ροσάτομ”, ως η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο, που κατασκευάζει τον μεγαλύτερο αριθμό αντιδραστήρων σε όλο τον κόσμο, είναι σε θέση να το κάνει», ανέφερε ο κ. Πεσκόφ.

Από ρωσικής πλευράς ήταν επίσης παρόντες στις συναντήσεις των δύο αντιπροσωπειών ο βοηθός του Βλαντιμίρ Πούτιν για διεθνή ζητήματα και πρώην Πρεσβευτής της Ρωσίας στην Ουάσιγκτον Γιούρι Ουσακόφ, όπως και ο τελευταίος διαπραγματευτής της Μόσχας με την ουκρανική πλευρά και προεδρικός βοηθός Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, ενώ στην κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο Προέδρων παρακάθησε, μετατρέποντάς την σε τριμερή, ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σαχμπάζ Σαρίφ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων «Ρία Νόβοστι».

Το Διεθνές Φόρουμ Ειρήνης και Εμπιστοσύνης, που ήταν αφιερωμένο στη διεθνή Ημέρα Ουδετερότητας και στο διεθνές έτος Ειρήνης και Εμπιστοσύνης, αλλά και στην τριακονταετία της μόνιμης ουδετερότητας της Τουρκμενίας, διοργανώθηκε από τον Πρόεδρο αυτής της κεντροασιατικής πρώην σοβιετικής Δημοκρατίας Σερντάρ Μπερντιμουχαμέντοφ, με τον οποίο είχε χωριστή συνάντηση ο Ρώσος ηγέτης.

Κατά την ομιλία του στο Φόρουμ ο Ρώσος Πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Τουρκμενία ακολουθεί «μια ισορροπημένη εξωτερική πολιτική, συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της περιφερειακής και διεθνούς ασφάλειας και σταθερότητας, καταβάλλει σοβαρές προσπάθειες για τη διαμόρφωση ενός κλίματος συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης στις παγκόσμιες υποθέσεις», ξεχωρίζοντας το γεγονός ότι η Διακήρυξη της Ασχαμπάντ προκρίνει «την ειρηνική στάση και μη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων κρατών, το σεβασμό του δικαιώματος των χωρών και των λαών να επιλέγουν το δικό τους μοντέλο ανάπτυξης, την κοσμοθεωρία, τις παραδόσεις και τη θρησκεία τους».

Αναφερόμενος στον 80ετή πλέον ΟΗΕ, ο Β. Πούτιν χαρακτήρισε «μοναδικό» τον Οργανισμό και συχνά τον μόνο μηχανισμό, «που επιτρέπει την εξασφάλιση της διεθνούς ισορροπίας συμφερόντων και, το σημαντικότερο, την εξεύρεση συναινετικών λύσεων σε δύσκολα προβλήματα, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις και τις απόψεις όλων των χωρών».

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι, με βάση αυτή τη λογική και τα αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, σε μια νέα εποχή πολυπολικού κόσμου, είναι δυνατό και απαραίτητο να οικοδομηθούν πραγματικά ειλικρινείς, ανοιχτές και αμοιβαία επωφελείς σχέσεις μεταξύ των κρατών. Ένα φωτεινό παράδειγμα αυτού είναι η στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ Ρωσίας και Τουρκμενιστάν, η οποία αναπτύσσεται με επιτυχία στο πνεύμα της φιλίας και της καλής γειτονίας», επεσήμανε ο Ρώσος Πρόεδρος.

