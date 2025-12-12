Τα επιτόκια ανά τράπεζα τον Οκτώβριο

Τα αναλυτικά στοιχεία ανά τράπεζα για τα επιτόκια καταθέσεων και δανείων τον Οκτώβριο του 2025, έδωσε την Παρασκευή στη δημοσιότητα η Κεντρική Τράπεζα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το μέσο επιτόκιο καταθέσεων από νοικοκυριά, κατοίκους ευρωζώνης, μειώθηκε στο 1,07% από 1,10% τον Σεπτέμβριο.

Το υψηλότερο επιτόκιο καταθέσεων προσφέρει η Arab Jordan με 2%. Ακολουθεί η Ancoria Bank με 1,43% από 1,26% τον προηγούμενο μήνα και ακολουθεί η Εθνική με 1,41% από 1,44%.

Για την Eurobank δεν δημοσιοποιήθηκε νούμερο για τον Οκτώβριο.

Το καταθετικό της cdbbank είναι 1% από 1,12% και της Alpha Bank 1,12% από 1,04%.

Όσον αφορά τον ΟΧΣ, αυξήθηκε στο 0,82% στο 0,76%. H Τράπεζα Κύπρου έχει καταθετικό επιτόκιο 0,85% από 0,72%.

Επιτόκια δανεισμού

Όσον αφορά το μέσο επιτόκιο δανείων για αγορά κατοικίας προς νοικοκυριά, κάτοικους ευρωζώνης, σε ευρώ, ανεξαρτήτως αρχικής περιόδου προσδιορισμού(νέες εργασίες-νέες συμβάσεις), αυξήθηκε στο 3,08% από 3,03%

Το υψηλότερο επιτόκιο έχει ο ΟΧΣ με 3,37%.